Определены лучшие и худшие в мире города для проживания

Составляя рейтинг, специалисты Mercer учитывали много факторов

Вена, столица Австрии Фото: Владимир Грисюк

Столица Ирака Багдад признана худшим в мире городом по качеству жизни по версии международной консалтинговой компании Mercer. Полный список лучших и худших для проживания мест агентство опубликовало на официальном сайте.

Для создания рейтинга специалисты Mercer учитывали жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, природные условия и состояние экономики разных городов мира.



INSTAGRAM 1 Мар 2019 в 10:21 PST

В результате Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столицу Йемена Сану, которая оказалась на 229-й строке.

Помимо них, в десятку худших городов мира вошли Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

Также специалисты назвали и лучшие города мира для проживания. На первом месте среди них оказалась Вена, на втором — Цюрих, а на третьем — Ванкувер. За ними в рейтинге последовали Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.



INSTAGRAM 9 Мар 2019 в 11:01 PST

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