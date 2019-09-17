От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

Полетать за символические деньги, кроме прочего, можно в Лондон, Стокгольм и Варшаву

Ryanair объявил распродажу авиабилетов в ЕС Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair проводит масштабную распродажу 200 тысяч билетов по Европе. Акция действует с октября 2019 года по январь 2020-го. Стоимость рейсов из Киева начинается от 10 евро, но зависит от даты и пунктов назначения.

Скриншот: ryanair.com

Дешевые авиабилеты из Киева в Европу

Киев – Варшава от 9,99 евро.

Киев – Краков от 9,99 евро.

Киев – София от 9,99 евро.

Киев – Дюссельдорф от 13,99 евро.

Киев – Берлин от 14,99 евро.

Киев – Катовице от 9,99 евро.

Киев – Вроцлав от 12,99 евро.

Киев – Стокгольм от 13,99 евро.

Киев – Пафос (Кипр) от 14,99 евро.

Киев – Лондон от 18,99 евро.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Распродажа будет длиться до окончания акционных билетов.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Также напомним, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов. К переименованию украинских городов латиницей также присоединились еще три аэропорта.

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