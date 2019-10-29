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От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

Бюджетные авиабилеты уже в продаже на официальном сайте лоукостера

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:48
Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу
Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу
Фото: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает скидку на 20 процентов на рейсы из Украины в Польшу. Лететь можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы – от девяти евро в одну сторону. Акцией можно воспользоваться только сегодня, 29 октября, до конца дня. Период для путешествий: ноябрь 2019 года – март 2020-го. В цену включена только ручная кладь. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

Дешевые авиабилеты из Украины в Польшу

  • Киев – Люблин – Киев (20-27 ноября 2019 годы) – 30 евро.
  • Львов – Гданьск – Львов (11-18 марта 2020 года) – 19 евро.
  • Харьков – Вроцлав – Харьков (16-27 февраля 2020 года) – 37 евро.
  • Одесса – Катовице – Одесса (16-26 ноября 2019 года) – 28 евро.
Скриншот: WIZZ AIR

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумкуразмером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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Источник: Сегодня
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