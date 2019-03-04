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От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Забронировать билеты можно на официальном сайте Ryanair

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:02
Лоукостер Ryanair начал распродажу авиабилетов
Лоукостер Ryanair начал распродажу авиабилетов
Фото: Depositphotos

На сайте лоукостера Ryanair анонсировали весеннюю распродажу доступных авиабилетов на рейсы из Киева. Недорого слетать в Европу можно будет с апреля по июнь 2019 года. Стоимость билетов начинается от пяти евро за рейс в Быдгощ (Польша). За 10 евро можно улететь в Варшаву, Познань или Вроцлав (Польша). Билеты в Берлин (Германия) – от 20 евро.

Самые дорогие билеты – в Барселону (Италия) и Кипра, 44 и 35 евро соответственно. Забронировать билеты можно на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что цены указаны без учета стоимости багажа, за который придется или доплатить отдельно, или ехать только с ручной кладью.

Свой первый рейс Ryanair в Киев совершил 3 сентября 2018 года с Берлина. Сейчас Ryanair летает из Борисполя в Берлин, Вильнюс, Лондон, Стокгольм, Варшаву, Гданьск, Краков, Вроцлав, Познань, Быдгощ, Братиславу и Барселону.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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Источник: Сегодня
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