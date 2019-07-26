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Отдых для богатых: куда дороже всего ездить в Европе

Рейтинг самых дорогих направлений возглавили преимущественно северные страны ЕС

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Рейкьявик, столица Исландии
Рейкьявик, столица Исландии
Фото: Depositphotos

В рейтинге Евростата самыми дорогими странами для жизни и путешествий в ЕС оказались Исландия, а также Швейцария и Норвегия – вторая и третья позиция в списке соответственно. В десятку рейтинга также вошли Дания, Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды, сообщает издание The Daily Mail.

Водопады в Исландии
Водопады в Исландии
Фото: Depositphotos

Так, цены в Исландии в 2018 году были на 56% выше, чем в среднем по Европе. Простая пицца с сыром здесь обойдется в 17 евро (почти 500 грн), бокал вина – около 10 евро (290 грн), а пинта пива – около 7 евро (203 грн). Обед на двоих в обычном ресторане стоит около 85 евро (2460 грн), бутылка вина в магазине – около 17 евро (почти 500 грн), а десяток яиц – до 5 евро (144 грн). Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в центре Рейкьявика в месяц составляет около 1300 евро (37, 6 тыс. грн).

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Исландия – маленькая и импортозависимая страна, потому многие продукты стоят гораздо дороже, ведь перед тем, как попасть на полки магазинов, они проходят через таможенный сбор. Кроме того, в 2016-2017 годах произошли большие колебания на рынке валют, что привело к росту цен. Среднемесячная зарплата в 2018 году в стране составила около 4450 евро (128, 9 тыс. грн).

Ранее "Сегодня" опубликовали рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира. Кроме того, мы рассказывали, куда поехать в августе 2019 за границу: интересные туры.

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Источник: Сегодня
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