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Отдых на Херсонщине: что посмотреть летом в Скадовске

Сегодня, 14:51

Город расположен на берегу Джарылгачского залива Черного моря

Город Скадовск находится в Херсонской области Украины, на берегу Джарылгачского залива Черного моря. Это популярное летнее направление среди украинцев, потому что на его территории располагаются пляжи, аквапарк, базы отдыха и другие развлечения. Сегодня.Lifestyle рассказывают, сколько стоит отдохнуть в Скадовске и что там есть интересного.

Напомним ,что ранее мы писали, почему все любят Коблево и как туда добраться.

Отдых на море часто совмещают с полезным для здоровья времяпровождением, процедурами и так далее. В Скадовске расположено более 80 оздоровительных комплексов, как детских, так и взрослых. Погода летом на этом курорте привычно жаркая, а вода и воздух залива считаются наиболее благоприятными для человека.

Отдых в Скадовске | Фото: Depositphotos

Цены на жилье в Скадовске весьма доступные, хотя и возрастают в середине лета. Стоимость также зависит от типа и места расположения. Это могут быть частные апартаменты или номера в отелях. Для путешественников актуальными также есть Скадовск 2020 базы отдыха.

Так, минимальная стоимость за сутки с человека в Скадовске начинается от 350 грн за место с удобствами. Домик у моря обойдется в 2000 грн, а цены на квартиру стартуют от 800 грн.

Что посмотреть в Скадовске

Туристам в Скадоске предлагают массу развлечений, но самые популярные места среди большинства приезжих, особенно с детьми, это дильфинарий и аквапарк "Акватория". Последний предлагает посетителям три открытых бассейна, разнообразие горок с пологим и крутым спуском, и многое другое.

Отдых летом в Скадовске | Фото: Depositphotos

Аквапарк в Скдовске расположен на городской набережной, в 20 метрах от пляжа. Он является частью целого комплекса развлечений под названием "Остров сокровищ".

Отдых на Черном море 2020 не может обойтись без пляжей. В городе Скадовск есть центральный городской пляж, а также несколько десятков пляжей при санаториях. Береговая линия пляжей Скадовска твердая, слой песка тонкий и скорее напоминает отсев ракушечника. У воды есть бетонные блоки, которые обрамляют берег, в блоки встроены бетонные ступеньки, по которым можно заходить в воду. Вдоль береговой линии есть теневые навесы, лежаки, туалеты, кафе и уличная еда.

В Скадовске также есть Восточный пляж, или как его называют местные – Детский. Все потому, что на этом пляже лучше всего отдыхать с детьми. Здесь есть аттракционы для малышей, и меньше развлекательных заведений для более взрослых отдыхающих.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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