Отдых на каких курортах грозит туристам отравлением

Эксперты определили города с наивысшим уровнем заболеваемости

Турист в Хургаде может легко отравиться, говорят эксперты Фото: Depositphotos

Эксперты компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest проанализировали случаи пищевых отравлений туристов, зафиксированные в отелях популярных курортов с 2017 года, и обнародовали список мест с наивысшим уровнем заболеваемости. Об этом сообщает Daily Mail.

На первое место специалисты поставили египетский город Хургада, ведь именно там за последние годы было зарегистрировано 380 случаев пищевых отравлений среди туристов.

Смотрите видео: какие курортные области больше всего страдают из-за нашествия клещей

"Количество отравлений, происходящих в определенных местах, вызывает сильное беспокойство. На протяжении двух лет мы получали жалобы на Хургаду чаще, чем каждые два дня, это большая цифра для такого маленького курорта", – отметили представитель компании Sick Holiday Ричард Конрой.

На второй позиции оказалась Пунта-Кана в Доминиканской республике – там произошло 211 случаев. Тройку лидеров антирейтинга замыкает побережье Ривьера-Майя в Мексике, включающее популярный курорт Плайя-дель-Кармен. За указанный период времени пищевое отравление там было диагностировано у 182 туристов.

Ранее "Сегодня" писали, что в Турции взялись за ограничение системы "все включено". Кроме этого, мы рассказывали, куда поехать в сентябре за границу: европейские туры.

Напомним, уже 21 сентября на телеканале НЛО TV стартует тревел-шоу "Средиземноморский check-in".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram