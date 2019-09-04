Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отдых на каких курортах грозит туристам отравлением

Эксперты определили города с наивысшим уровнем заболеваемости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Турист в Хургаде может легко отравиться, говорят эксперты
Турист в Хургаде может легко отравиться, говорят эксперты
Фото: Depositphotos

Эксперты компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest проанализировали случаи пищевых отравлений туристов, зафиксированные в отелях популярных курортов с 2017 года, и обнародовали список мест с наивысшим уровнем заболеваемости. Об этом сообщает Daily Mail.

На первое место специалисты поставили египетский город Хургада, ведь именно там за последние годы было зарегистрировано 380 случаев пищевых отравлений среди туристов.

Смотрите видео: какие курортные области больше всего страдают из-за нашествия клещей

"Количество отравлений, происходящих в определенных местах, вызывает сильное беспокойство. На протяжении двух лет мы получали жалобы на Хургаду чаще, чем каждые два дня, это большая цифра для такого маленького курорта", – отметили представитель компании Sick Holiday Ричард Конрой.

На второй позиции оказалась Пунта-Кана в Доминиканской республике – там произошло 211 случаев. Тройку лидеров антирейтинга замыкает побережье Ривьера-Майя в Мексике, включающее популярный курорт Плайя-дель-Кармен. За указанный период времени пищевое отравление там было диагностировано у 182 туристов.

Ранее "Сегодня" писали, что в Турции взялись за ограничение системы "все включено". Кроме этого, мы рассказывали, куда поехать в сентябре за границу: европейские туры.

Напомним, уже 21 сентября на телеканале НЛО TV стартует тревел-шоу "Средиземноморский check-in".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Курортный сезон в Крыму провалился: Турист не просто бедный, он нищий Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено" Отдых на пляжах Одессы: людей приехало меньше, а цены остались те же Гид по курортам юга Украины: где цены ниже, а наплыв людей меньше
отдых видео рейтинг путешествия курорт отравления
Реклама

Новости партнеров

Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Коктейль для похудения с имбирем
Коктейль для похудения с имбирем

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Сегодня, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Сегодня, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Продукт, спасающий от рака и диабета
Продукт, спасающий от рака и диабета
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Арт-торты с реалистичными и съедобными суккулентами
Арт-торты с реалистичными и съедобными суккулентами