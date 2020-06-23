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Отдых в Черногории 2020: куда поехать из Украины на море летом

Сегодня, 20:11

Средневековые города, горы и чистые пляжи – страна объединила в себе все, что нравится туристам

Черногория открыла границы для Украины, а это значит, что можно планировать свой отдых в этой удивительной балканской стране. Условием для въезда в Черногорию является наличие отрицательного теста на коронавирус. ПЦР-тест на SARS-CoV-2 должен быть сделан не менее чем за 48 часов до пересечения границы.

Сегодня.Lifestyle рассказывает о самых знаменитых местах для отдыха в Черногории и обо всем, что необходимо знать для поездки.

Отдых в Черногории летом 2020
Отдых в Черногории летом 2020
Фото: Pixabay

Черногория разместилась на западе Балканского полуострова и граничит с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Республикой Косово. Приветливая страна отлично подходит как для поездок в турах, так и для самостоятельных путешествий, поэтому вы легко можете сами спланировать маршрут.

Для въезда в Черногорию украинцам виза не нужна, но паспорт должен быть действителен на срок не менее 90 дней до окончания поездки. Также украинцы могут находиться на территории страны без визы 90 дней.

По приезде в Черногорию туристы могут приобрести сим-карту. Многие операторы мобильной связи предлагают выгодные пакеты для путешественников.

Что посмотреть в Черногории
Что посмотреть в Черногории
Фото: Pixabay

Главные достопримечательности и курорты Черногории

Планируя поездку в Черногорию, стоит заранее составить список мест, которые вы хотите посетить. Столица Черногории Подгорица разместилась в уникальной местности – в долине пяти рек. Архитектура Подгорицы является результатом смешения стилей различных периодов истории. Здесь есть уникальные древние храмы и строения, башни и развалины крепостей, узкие длинные улочки.

Однако и в других городах Черногории есть множество памятником истории и достопримечательностей. Древняя столица Черногории Цетине известна как национальный культурный центр. Также стоит обратить внимание на оздоровительный курорт в Игало. Спа-медициной известен и город Херцег-Нови, где туристов также порадуют многочисленные достопримечательности: морская крепость, Савинский монастырь, ботанический сад.

Почти каждому, кто приезжает в Черногорию, хочется своими глазами увидеть красоту Скадарского озера, которое известно цветением бело-розовых кувшинок. Множество средневековых городков таится на берегах Боко-Которского залива. Например, один из самых известных островов в заливе – Госпа-од-Шкрпела, на котором расположена старинная церковь.

Остров Госпа од Шкрпела – достопримечательности Черногории
Остров Госпа од Шкрпела – достопримечательности Черногории
Фото: Pixabay

Курорты Черногории расположились на берегах Которского залива и Адриатического моря. Среди преимуществ курортов залива – теплая вода уже в первые месяцы лета, в основном галечные пляжи, удивительная местность фьорда.

Еще есть Ульцинская ривьера, которая граничит с Албанией и удивит самых требовательных туристов. Здесь множество песчаных пляжей (с базальтовым песком), сезон длится до ноября, можно заняться разными видами серфинга, также это один из самых недорогих курортов Черногории.

Третья курортная зона страны – Барская ривьера, где расположены курорты Бар и Добра-Вода. Барская ривьера идеально подойдет для семейного отдыха: можно легко добраться до ближайших достопримечательностей (Скадарское озеро, Риека-Црноевича), а также заняться хайкингом и дайвингом.

Отдых в Черногории – курорты и достопримечательности
Отдых в Черногории – курорты и достопримечательности
Фото: instagram.com/_thevacation

Жилье и цены в Черногории

В Черногории можно найти любое жилье на ваше усмотрение. Отель, апартаменты на побережье или же аренда дома в частном секторе – цены могут приятно удивить тех, кто когда-либо путешествовал по европейскому побережью.

Среди наиболее популярных и комфортабельных отелей такие: Avala Resort & Villas, в котором есть свой частный песчаный пляж, Hotel Montenegro в Будве, также с частным пляжем, Mediteran Hotel & Resort, Hotel Astoria, Palmon Bay. Если же вы хотите жить в собственных апартаментах и наличие частного пляжа для вас не принципиально, в Черногории достаточно популярна аренда вилл на берегу, квартир со всеми удобствами, этаж в частном доме, где с вами могут жить хозяева, или же аренда комнаты. Последний вариант – самый бюджетный и особенно подойдет тем, кто путешествует без детей или ищет, где переночевать во время поездки по стране.

Avala Resort & Villas
Avala Resort & Villas
Фото: booking.com

Официальная валюта в Черногории – евро. Стоимость апартаментов на берегу моря колеблется от 20 до 60 евро, в зависимости от города. Так, в Будве они будут стоить дороже. Выгоден вариант аренды апартаментов на длительный период. Например, на месяц можно снять квартиру за 600-1000 евро.

Одна из соседних безвизовых стран Черногории – Албания. Туда можно отправиться на пару дней, если вы едете на собственном авто или же арендовали машину. Ранее мы рассказали об отдыхе в Албании: главных достопримечательностях, ценах, погоде и интересных фактах о стране.

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