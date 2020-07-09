Дубай ждет туристов: почему стоит отдохнуть в ОАЭ этим летом

С 7 июля ОАЭ открыты для иностранных туристов

Современный Дубай является большим шумным мегаполисом. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. Кто-то ради отдыха на море, а кто-то ради шопинга или осмотра местных достопримечательностей.

Какой бы ни была цель вашей поездки в Дубай, этому городу есть чем удивить. Сегодня.Lifestyle расскажут, что можно посмотреть в Дубае и близлежащих эмиратах – Абу-Даби и Шардже.

С 7 июля ОАЭ открыты для иностранных туристов. Каким категориям украинцев разрешен въезд в Дубай и на каких условиях можно пребывать в стране, мы вас знакомили ранее в этой статье.

Что посмотреть в Дубае

Визитная карточка города – башня Бурдж-Халифа. Это самое высокое здание в мире. Высота башни составляет 828 метров. Ее смотровые площадки размещены выше уровня облаков. Башню еще называют "городом в городе", ведь в здании могут одновременно проживать более 30 тысяч человек. В Бурдж-Халифе находятся рестораны, ночные клубы, шикарные апартаменты с бассейном и мечеть, расположенная на самой большой высоте в мире.

Бурдж-Халифа, Дубай Фото: pexels

У подножья башни расположен 150-метровый танцующий фонтан Дубай. Вода фонтана бьет вверх на высоту 50-этажного здания. За секунду в воздух поднимается около 83 тонн воды! Эти фонтаны очень длинные – они простираются на 275 метров.

Фонтан Дубай Фото: pexels

Самые популярные парки для пляжного отдыха в Дубае – Al Mamzar Park и Jumeirah Beach Park. Известная достопримечательность города – рукотворные Пальмовые острова и острова архипелага Мира, где находятся фешенебельные гостиничные комплексы и много всевозможных развлечений.



Также в Дубае стоит посетить архитектурные памятки – Дворец Шейха Мухаммеда, самую большую мечеть города – Джумейру и Дубайские подземелья. Также туристам рекомендуют прогуляться по старинным кварталам Дейры и побродить по рынку золота и рынку специй.

Шопинг в Дубае

Торговый центр Dubai Mall Фото: www.instagram.com/dubai_2.0

Dubai Mall – крупнейший в мире торгово-развлекательный центр. Его площадь равна примерно 50 футбольным полям. Здесь для посетителей работают бутики элитных брендов, крытый золотой рынок и множество магазинов. Также в Dubai Mall есть огромный искусственный водопад с аквариумом и большой каток.

Еще один популярный торговый комплекс Дубая – Mall of the Emirates. Кроме магазинов, в нем находится известный горнолыжный комплекс Ski Dubai.

Погода в Дубае

Дубай Фото: www.instagram.com/dubai_2.0

Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку самых жарких стран мира. По этой причине климат в Дубае очень сухой, а дожди здесь бывают редко. По статистике, в Дубае около 355 ясных дней в году.

С конца весны и до начала осени в городе властвует жара. Средняя температура воздуха держится на уровне +35 – +40 градусов. Также в Дубае повышенная влажность и достаточно теплое море. Летом температура моря в Дубае +27 – +32 градуса. Жители и туристы спасаются благодаря кондиционерам, установленным в отелях, такси и торговых центрах.

Обязательно возьмите с собой в путешествие легкие кофты с длинным рукавом – они помогут вам не обгореть на солнце и пригодятся, когда вы после жаркой улицы зайдете в холодное помещение торгового центра. Тем, кто плохо переносит жару, лучше отложить поездку в Дубай на период с октября по апрель.

Достопримечательности Абу-Даби

Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби Фото: unsplash.com

Недалеко от Дубая находится город Абу-Даби – столица ОАЭ. Этот эмират подойдет тем, кто любит отдых поспокойнее.

В городе обязательно стоит посетить мечеть шейха Зайды – одну из самых больших мечетей в мире. Вход в здание разрешен не только для мусульман. В белоснежной мечети находится самый дорогой среди всех существующих ковер площадью 5627 кв. метров и весом 47 тонн.

Самое старинное сооружение столицы Эмиратов – дворец Аль-Хусн. Его называют "старым" фортом или "белым" фортом. Верблюжий рынок в Аль-Айне – еще одна популярная туристическая достопримечательность. Это место выглядит как оазис среди песков и передает дух и традиции Востока.

Достопримечательности Шарджи

Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты Фото: Сегодня

Рядом с Дубаем находится еще один эмират, который стоит посетить – Шарджа. Организация ЮНЕСКО признала Шарджу культурной столицей арабского мира за бережное сохранение исторического наследия. Этот эмират называют "музейной сокровищницей", ведь здесь очень много интересных музеев.

Шарджа славится своей мечетью короля Фейсала. Она поражает своим величием и красотой. Также туристам понравится прекрасное место для прогулок – набережная Аль-Бухейра. Отсюда открываются прекрасные виды на город и тут очень уютно гулять. Ночью здесь можно наблюдать шоу поющего фонтана Шарджи, струи которого бьют на высоту до 100 метров. Этот фонтан – третий по высоте в мире.

Более детально об отдыхе в эмирате Шарджа узнайте в этом материале.

Ранее мы рассказывали, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года. Также вас может заинтересовать отдых в Албании: достопримечательности, цены, погода, интересные факты.

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