Отдых в Кирилловке: почему курорт так популярен среди молодежи

Кирилловка – поселок на берегу Азовского моря с широкими песчаными пляжами

Кирилловка – один из наиболее популярных курортов в Украине, который славится своими широкими пляжами. Море здесь чистое и достаточно глубокое, с пологим входом. Поселок расположен вдали от крупных городов, автомагистралей и промышленных портов, что делает это место экологически чистым. Он имеет статус курорта государственного значения и находится на юге Запорожской области.

Курорт Кирилловка Фото: instagram.com/zp.news24.7/

Кирилловка омывается Азовским морем, а по бокам окружена двумя лиманами: Молочным и Утлюкским. К поселку прилегают две песчаные косы – Пересыпь и Федотова коса.

Отдых в Кирилловке имеет свои нюансы, к которым нужно быть готовым: в поселке много комаров из-за близости двух лиманов. Поэтому запаситесь средствами защиты от насекомых на время пребывания здесь.

Для молодежи

Кирилловка очень популярна среди молодежи, и не зря. Ведь здесь есть десятки ночных клубов и разнообразных баров для яркой ночной жизни. Также тут огромный выбор развлечений на воде: водные лыжи с парашютом, надувных горки, водные мотоциклы, и многое другое. А для любителей экстрима работают школы виндсерфинга и кайтсерфинга.

Для семей с детьми

Семьям с детьми тоже стоит обратить свое внимание на отдых в этом поселке. Просто нужно выбирать жилье не в центре Кирилловки, а на косе Пересыпь или в Степке. А в центр ходить для развлечений, которые понравятся и детям, и взрослым. Можно посетить: аквапарк, конный театр, аквариум и несколько луна-парков с аттракционами. Тем, кто любит уникальные природные пейзажи и дикие пляжи, стоит поехать на остров Бирючий.

Отдых в Кирилловке Фото: instagram.com/ukraine.traveler/

Где жить

Выбрать жилье в Кирилловке можно на любой вкус: от бюджетного варианта до шикарных апартаментов класса VIP. Цены на отдых в Кирилловке 2020 начинаются от 100 гривен с человека за номер с удобствами на территории. Стоимость номера со всеми удобствами — от 250 гривенн с человека.

В поселке расположено больше 300 баз отдыха, частных отелей и гостевых домов. Поэтому стоимость зависит от близости к морю, уровня комфорта и наличия инфраструктуры поблизости.

Многие базы отдыха закрываются в конце августа, поэтому любителям отдыха в сентябре стоит бронировать жилье заранее. Также стоит знать, что в поселке отсутствует центральное водоснабжение.

Для тех, кто хочет посмотреть, как выглядят пляжи курорта в условиях реального времени, есть удобный сервис веб-камер Кирилловки, которые ведут прямую онлайн-трансляцию из разных мест поселка.

Смотрите видео про морской отдых на карантине:

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