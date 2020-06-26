Отдых в Кирилловке: почему курорт так популярен среди молодежи
Кирилловка – поселок на берегу Азовского моря с широкими песчаными пляжами
Кирилловка – один из наиболее популярных курортов в Украине, который славится своими широкими пляжами. Море здесь чистое и достаточно глубокое, с пологим входом. Поселок расположен вдали от крупных городов, автомагистралей и промышленных портов, что делает это место экологически чистым. Он имеет статус курорта государственного значения и находится на юге Запорожской области.
Кирилловка омывается Азовским морем, а по бокам окружена двумя лиманами: Молочным и Утлюкским. К поселку прилегают две песчаные косы – Пересыпь и Федотова коса.
Отдых в Кирилловке имеет свои нюансы, к которым нужно быть готовым: в поселке много комаров из-за близости двух лиманов. Поэтому запаситесь средствами защиты от насекомых на время пребывания здесь.
Для молодежи
Кирилловка очень популярна среди молодежи, и не зря. Ведь здесь есть десятки ночных клубов и разнообразных баров для яркой ночной жизни. Также тут огромный выбор развлечений на воде: водные лыжи с парашютом, надувных горки, водные мотоциклы, и многое другое. А для любителей экстрима работают школы виндсерфинга и кайтсерфинга.
Для семей с детьми
Семьям с детьми тоже стоит обратить свое внимание на отдых в этом поселке. Просто нужно выбирать жилье не в центре Кирилловки, а на косе Пересыпь или в Степке. А в центр ходить для развлечений, которые понравятся и детям, и взрослым. Можно посетить: аквапарк, конный театр, аквариум и несколько луна-парков с аттракционами. Тем, кто любит уникальные природные пейзажи и дикие пляжи, стоит поехать на остров Бирючий.
Где жить
Выбрать жилье в Кирилловке можно на любой вкус: от бюджетного варианта до шикарных апартаментов класса VIP. Цены на отдых в Кирилловке 2020 начинаются от 100 гривен с человека за номер с удобствами на территории. Стоимость номера со всеми удобствами — от 250 гривенн с человека.
В поселке расположено больше 300 баз отдыха, частных отелей и гостевых домов. Поэтому стоимость зависит от близости к морю, уровня комфорта и наличия инфраструктуры поблизости.
Многие базы отдыха закрываются в конце августа, поэтому любителям отдыха в сентябре стоит бронировать жилье заранее. Также стоит знать, что в поселке отсутствует центральное водоснабжение.
Для тех, кто хочет посмотреть, как выглядят пляжи курорта в условиях реального времени, есть удобный сервис веб-камер Кирилловки, которые ведут прямую онлайн-трансляцию из разных мест поселка.
Смотрите видео про морской отдых на карантине:
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