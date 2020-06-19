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Отдых в Турции 2020: все, что нужно знать перед поездкой на курорт

Сегодня, 17:40

С 1 июля Турция будет готова принимать украинских туристов

С 1 июля 2020 года Турция разрешила туристам из Украины путешествовать в страну без самоизоляции и тестирования. Однако туристам обязательно нужно придерживаться необходимых норм, а в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга – пройти тестирование на COVID-19.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, где отдохнуть этим летом в Украине. В этом материале читайте все о летнем отдыхе в Турции 2020.

Турция – отдых на море летом 2020

Нужна ли виза украинцам для поездки в Турцию?

Гражданам Украины, у которых есть загранпаспорт виза для въезда в Турцию не нужна. До 90 суток украинские туристы могут находиться на территории Турции. В случае, если необходимо продлить свое пребывание в стране – придется оформить визы для учебы или работы.

Отдых в Турции 2020
Отдых в Турции 2020
Фото: Depositphotos

Турция омывается сразу четырьмя морями: Средиземным, Черным, Эгейским и Мраморным. Но отдыхать, купаться и загорать туристы чаще всего предпочитают на Средиземном и Эгейском морях. Именно там самый большой выбор отелей и развлечений.

Несмотря на карантин, украинцам уже предлагают массу туристических туров в Турцию. Отдых на море Турция – это отличное соотношение цен и комфорта, ведь в этой стране очень развит туризм, который ежегодно приносит львиную долю прибыли государству. Здесь вы найдете массу предложений на любой вкус и кошелек.

Погода в Турции

Погода в Турции – рай для любителей лета круглый год. Большинство популярных курортов находится на юге страны, где преобладает субтропический средиземноморский климат с его умеренной влажностью и отсутствием больших температурных скачков.

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Пляжный сезон на Средиземном море длится с апреля по ноябрь. На Эгейском море сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Июль в Турции обычно самый засушливый месяц – температура воздуха достигает отметки +35°С, а ночью – в пределах +26°С.

Турция отдых 2020
Турция отдых 2020
Фото: Depositphotos

Отели в Турции

Пожалуй, нет лучшего места, где можно отдохнуть летом всей семьей. Турция отдых с детьми доступен многим. Лучше всего останавливаться большой компанией в отелях типа "Все включено". Тогда вам не придется заботиться о том, где поесть, как приготовить обед и т.д.

Летом 2020 Турция отдых цены не особо отличаются от, например, прошлого года. В таких отелях в Стамбуле придется заплатить от 1000 гривен в сутки, в Антальи – от 2000 гривен, а в Бодруме цены стартуют от 1200 гривен за двоих.

Турция отдых на море
Турция отдых на море
Фото: Depositphotos

Важно, что во время пандемии в отелях Турции гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию. В номерах будет проводиться регулярная дезинфекция. Ожидается, что отели и хостелы будут работать только на 50 процентов в целях безопасности.

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Мини-клубы и детские площадки также будут проходить регулярную обработку, групповые экскурсии – проводиться с ограничением по количеству людей и соблюдением обязательной дистанции. Это же касается и анимационных мероприятий и шоу для детей.

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