Отдых в Турции 2020: все, что нужно знать перед поездкой на курорт
С 1 июля Турция будет готова принимать украинских туристов
С 1 июля 2020 года Турция разрешила туристам из Украины путешествовать в страну без самоизоляции и тестирования. Однако туристам обязательно нужно придерживаться необходимых норм, а в случае обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга – пройти тестирование на COVID-19.
Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, где отдохнуть этим летом в Украине. В этом материале читайте все о летнем отдыхе в Турции 2020.
Нужна ли виза украинцам для поездки в Турцию?
Гражданам Украины, у которых есть загранпаспорт виза для въезда в Турцию не нужна. До 90 суток украинские туристы могут находиться на территории Турции. В случае, если необходимо продлить свое пребывание в стране – придется оформить визы для учебы или работы.
Турция омывается сразу четырьмя морями: Средиземным, Черным, Эгейским и Мраморным. Но отдыхать, купаться и загорать туристы чаще всего предпочитают на Средиземном и Эгейском морях. Именно там самый большой выбор отелей и развлечений.
Несмотря на карантин, украинцам уже предлагают массу туристических туров в Турцию. Отдых на море Турция – это отличное соотношение цен и комфорта, ведь в этой стране очень развит туризм, который ежегодно приносит львиную долю прибыли государству. Здесь вы найдете массу предложений на любой вкус и кошелек.
Погода в Турции – рай для любителей лета круглый год. Большинство популярных курортов находится на юге страны, где преобладает субтропический средиземноморский климат с его умеренной влажностью и отсутствием больших температурных скачков.
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Пляжный сезон на Средиземном море длится с апреля по ноябрь. На Эгейском море сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Июль в Турции обычно самый засушливый месяц – температура воздуха достигает отметки +35°С, а ночью – в пределах +26°С.
Пожалуй, нет лучшего места, где можно отдохнуть летом всей семьей. Турция отдых с детьми доступен многим. Лучше всего останавливаться большой компанией в отелях типа "Все включено". Тогда вам не придется заботиться о том, где поесть, как приготовить обед и т.д.
Летом 2020 Турция отдых цены не особо отличаются от, например, прошлого года. В таких отелях в Стамбуле придется заплатить от 1000 гривен в сутки, в Антальи – от 2000 гривен, а в Бодруме цены стартуют от 1200 гривен за двоих.
Важно, что во время пандемии в отелях Турции гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию. В номерах будет проводиться регулярная дезинфекция. Ожидается, что отели и хостелы будут работать только на 50 процентов в целях безопасности.
Мини-клубы и детские площадки также будут проходить регулярную обработку, групповые экскурсии – проводиться с ограничением по количеству людей и соблюдением обязательной дистанции. Это же касается и анимационных мероприятий и шоу для детей.
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