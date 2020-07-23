Особенности отдыха в Турции после карантина: основные правила и советы

Известный тревел-блогер рассказал, что ждет отдыхающих в Турции летом-2020

Турция – одна из немногих стран, которая входит в список "зеленых государств". А это означает, что украинцы могут въезжать в страну без предъявления негативного теста на коронавирус, а по возвращению не проходить 14-дневную самоизоляцию.

О том, как туристы отдыхают в Турции в нынешних условиях, рассказал основатель сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известный путешественник и тревел-блогер Андрей Буренок на своем YouTube-канале.

Перелет в Турцию: правила и советы

Авиакомпании рекомендуют приезжать за четыре часа до вылета, однако по словам Андрея Буренок, приезжать стоит максимум за два с половиной часа. Также он рекомендует отслеживать свой рейс на сайте аэропорта, чтобы лучше понимать ситуацию с количеством пассажиров, которые будут улетать приблизительно в ваше время вылета.

Путешественник рассказывает, что на входе в аэропорт "Борисполь" проверяют посадочный талон и пускают внутрь здания только при его наличии. Провожающих внутрь не пускают. Распечатывать посадочный талон или билет на чартер необязательно – достаточно и электронной версии.

Аэропорт "Борисполь" Фото: Игорь Рец, Сегодня

Сразу при входе в аэропорт меряют температуру. На контроле безопасности люди сами сканируют посадочные талоны и открывают паспорт. Кафе работают как в зале регистрации, так и после контроля безопасности. Автобус, который подвозит пассажиров к самолету, заполняют на 50 процентов. Если вы летите на чартере, посадка происходит сразу на его борт. Рассадка в самолете обычная, но во время полета нужно быть в маске. Бортпроводники говорят, что самолет дезинфицируют после каждого полета.

Важно: у некоторых авиакомпаний, например в МАУ, багаж нужно регистрировать самостоятельно.

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Что ждет по прилету

В аэропорту Турции на выходе стоят температурные датчики, также много бесплатных санитайзеров. Все, что нужно показать на паспортном контроле, — паспорт и заполненную healthy-карту (специальную форму, которую выдают на борту самолета). ⠀

Если у кого-то из пассажиров будет высокая температура, его отправят делать тест на COVID-19 за счет Турции. Если коронавирус подтвердится — отправят домой, тоже за счет Турции. Также все желающие могут добровольно сделать тест на коронавирус за 15 евро. Результаты придется подождать в аэропорту несколько часов, так как на почту их не отправляют. ⠀

Отдых в Турции-2020 Фото: Depositphotos

Во время трансфера в отель предусмотрены остановки каждые 30-40 минут для проветривания автобуса, также можно заказать индивидуальный трансфер.

Что ждет в отеле

Ограничения по загруженности отелей сняты. Теперь все гостиницы Турции могут быть заполнены на 100 процентов. Температурный скрининг гостей проводится при въезде в отель и при каждом посещении ресторана. На территории отеля и на пляже маски носить не нужно. Маски нужно надевать только при входе в закрытые помещения, но многие туристы игнорируют эти рекомендации. Некоторые рестораны и бары закрыты, некоторые открылись не полностью. Питание all inclusive доступно, однако теперь еду по тарелкам раскладывает персонал. Расстояние между столиками – 1,5 метра. Кондиционеры в отелях и внутри номеров работают.

SPA и хаммам работают, но туда можно попасть при следующем условии: в сауну пускают только по два человека и только на 30 минут, потом дезинфекция. Вечерняя анимация в отелях не проводится или проводится не в полном объеме: могут работать только караоке и живая музыка, без развлекательной программы. Есть ограничения и в детских клубах: когда есть анимация, разрешают собираться не больше пяти детей в группе. Спортзалы в отелях работают по предварительной записи, чтобы в одно время в зале находилось определенное количество людей.

Особенности отдыха в Турции после карантина Фото: Depositphotos

Если так вышло, что гость заболел, и ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус, человека повезут в больницу. Там врачи примут решение, госпитализировать ли его, или отправить на самоизоляцию, если болезнь проходит в легкой форме. Самоизоляция проводится в том же отеле, в отдельном бунгало. Через семь дней заболевшему гостю делают повторный тест и, если он опять положительный, то продлевают самоизоляцию еще на семь дней. Все это делается за счет правительства Турции, отдельно доплачивать ничего не нужно.

Андрей Буренок советует перед покупкой тура поискать информацию об отеле, который вам предлагают: открылся ли он, все ли услуги работают. Как вариант, это можно сделать в Instagram, просто перейдя по локации отеля и посмотрев последние фото: есть ли там отдыхающие и что они рассказывают об отдыхе в этом конкретном отеле.

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