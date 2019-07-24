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Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Затока – идеальный курорт для семей с детьми

Катерина Данченко
Сегодня, 13:03
Отдых в Затоке: недорого
Отдых в Затоке: недорого
Фото: Depositphotos

Популярность Затоки, расположившейся под Одессой, объясняется не только близостью к Южной Пальмире и относительно бюджетными вариантами размещения и отдыха, но и хорошей инфраструктурой, разлогими песчаными пляжами и теплым морем с пологим входом. Кстати, облюбовали этот курорт не только украинцы, но и гости из соседних Молдовы и Беларуси. Затока предлагает отели, частные апартаменты, летние домики, базы отдыха, пансионаты – огромное разнообразие как условий проживания, так и цен. 

Все "за" и "против" отдыха в Затоке – смотрите видео:

Температура воды в Затоке

Черное море, согласно прогнозам синоптиков, прогреется в течение ближайших полутора месяцев достаточно хорошо. Температура воды в Затоке во второй половине июля и всего августа составляет 24-25 градусов. 

Затока: живописный семейный курорт

Затока – это небольшой поселок городского типа в 60 км от Одессы (район Белгород-Днестровский) на берегу Черного моря. Тут хорошие песчаные пляжи, достаточно широкие и пологие, чтобы комфортно могли отдыхать семьи даже с маленькими детьми. Песок чистый, а вода достаточно теплая, поскольку возле берега мелко и она отлично прогревается. Находится ПГТ на Будакской косе, которая разделяет Черное море и Днестровский лиман. Длина пляжа примерно 20 км, ширина песчаной полосы – около 60 м. Поэтому изюминкой отдыха в Затоке считается возможность искупаться как в морской, так и в речной воде. Еще одна ее уникальная особенность – целебные грязи, обогащенные минералами и другими полезными веществами.

Отдых в Затоке на берегу Черного моря
Отдых в Затоке на берегу Черного моря
Фото: Depositphotos

Как добраться в Затоку: поездом, авто и попутками 

Самый быстрый способ добраться в Затоку – на авто из Одессы либо из другого населенного пункта по трассе Одесса – Белгород-Днестровский, также ходят рейсовые автобусы и маршрутки из Одессы (час-полтора в дороге – и вы на месте). Ну а до самой Одессы не проблема добраться поездом из любого крупного города Украины. 

Из Киева до Затоки можно добраться на машине приблизительно за 6-8 часов, расстояние – около  450 километров.  

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Также из Одессы курсируют электрички с регулярностью примерно в полтора часа, время в пути примерно столько же. Любой попутный транспорт, в том числе всем известные онлайн-сервисы по поиску попутчиков, также неплохая альтернатива. 

Такси из Одессы в Затоку будет стоить в районе 800 гривен за машину. Но часто отели предлагают организованный трансфер до Затоки прямо от одесского вокзала. 

Где и почем переночевать в Затоке: апартаменты на любой вкус 

На курорте достаточно развита инфраструктура и большой выбор отелей, апартаментов, баз отдыха и пансионатов, где можно остановиться – от самых демократичных до люксовых. Расположение также можно выбрать любое: и на берегу с видом на пляж, и немного вглубь поселка, и в отдалении от пляжей для более уединенного отдыха. 

INSTAGRAM (@kopvladvik)

По состоянию на середину лета 2019 средняя цена ночевки в Затоке составляет от 300 до 2000 гривен и выше, все зависит от категории жилья, удобств и т.д. Естественно, дороже всего обойдутся отели, в частном секторе дешевле. Если вы ищете отдых в Затоке на берегу моря недорого, обратите внимание на гостевые дома и частные апартаменты, самые дешевые варианты – это базы отдыха с удобствами на улице. 

Цены на жилье в Затоке 2019

  • номер в отеле или пансионате на двоих за ночь обойдется от 1000 до 2500 грн;
  • частные апартаменты, виллы, гостевые дома, мини-отели – примерно также: от 500 до 2000 грн за ночь за двоих;
  • комната в частном секторе на территории дачного участка – от 250 грн;
  • кровать в комнате можно найти за 100-200 грн;
  • квартира в многоэтажном доме – от 800 грн в сутки;

Во многих отелях есть хорошая большая территория, зачастую свой бассейн, парковка и покрытие Wi Fi. 

Развлечения: чем заняться в Затоке

Здесь вам точно не будет скучно, каждый найдет себе занятие по душе. Помимо типичного пляжного расслабленного отдыха, тут есть возможности и для активного времяпрепровождения. 

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Например, на берегу можно арендовать водные мотоциклы, катамараны, совершить морские прогулки на катерах или отправиться на рыбалку в открытое море или на лиман (рыбачат на бычка, камбалу и катрана в море, а в лимане можно поймать карася, карпа, судака, леща). Для детей на берегу доступны батуты, горки, а в городе – лунапарки и парки аттракционов. Для особо искушенных гостей существует дайвинг-центр и яхт-клуб. А вечером можно прогуляться по набережной и заглянуть в одну из многочисленных кафешек – must do, если вы отдыхаете в Затоке. 

INSTAGRAM (@zatoka_dom)

Близость к Одессе позволяет посетить Южную Пальмиру и провести там целый день, а то и два. Среди популярных одесских экскурсий, детям понравятся экскурсии в дельфинарий и аквапарк, взрослым – посещение "украинской Венеции" Дунайского заповедника поселка Вилково, древней крепости Аккерман, Центр культуры вина Шабо и Одесские катакомбы.

Примерно в той же ценовой категории находятся Железный порт (Черное море) и Кирилловка (Азовское море). Близлежащие территории – Каролино-Бугаз и Лиманская, а заканчивается 20-километровый пляж курорта Затока поселком Сергеевка. 

Таким образом, Затоку путешественники выбирают для отдыха потому, что она находится прямо на берегу моря, близко к Одессе, но намного дешевле, потому что это отличное место, чтобы отдохнуть всей семьей и оздоровиться. 

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры.

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