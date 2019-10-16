Отказ от алкоголя, танцы и книжный рекорд: ТОП-7 правил счастья исландцев

Родина Санта-Клауса и викингов считается одной из самых счастливых стран на планете

Пейзаж в Исландии Фото: Depositphotos

Исландия стала самой безопасной страной мира в 2019 году по версии журнала Global Finance. Кроме этого, родина Санта-Клауса и викингов считается одной из самых счастливых на планете. Природа, люди, законы – там все живет в гармонии. В чем же секрет, попыталось выяснить издание SM News.

Здесь почти не курят и не пьют. Местные ученые нашли связь между процессами в мозге и алкоголем. Благодаря этому был составлен список вещей, которые вызывают такие же эмоции, как и сигареты с выпивкой. И местным жителям просто предложили ходить на танцы, рисовать или петь вместо вредных привычек, причем совершенно бесплатно.

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Нет частной медицины. На острове просто нет необходимости в платных клиниках. Государство пристально следит за здоровьем граждан и активно развивает медицину. Поэтому здесь высокие показатели жизни и современная система здравоохранения.

На острове просто нет необходимости в платных клиниках. Государство пристально следит за здоровьем граждан и активно развивает медицину. Поэтому здесь высокие показатели жизни и современная система здравоохранения. Почти бесплатное образование. Здесь платят только за высшее образование, причем вполне адекватную сумму. В Исландии самый высокий уровень грамотности в мире.

Здесь платят только за высшее образование, причем вполне адекватную сумму. В Исландии самый высокий уровень грамотности в мире. Бесплатное отопление. Связано это с уникальными термальными источниками, которые обеспечивают дома теплом на 90%.

Связано это с уникальными термальными источниками, которые обеспечивают дома теплом на 90%. Одна из самых демократичных стран. Гражданские права здесь почти так же важны, как и забота о природе. Любая дискриминация запрещена.

Гражданские права здесь почти так же важны, как и забота о природе. Любая дискриминация запрещена. У полиции нет оружия. В Исландии практически не происходит ничего противозаконного. Поэтому и нет необходимости оснащать правоохранительные органы пистолетами.

В Исландии практически не происходит ничего противозаконного. Поэтому и нет необходимости оснащать правоохранительные органы пистолетами. Рекорд по производству книг. Одна из причин этого – сохраненный с 12 века язык предков. Многие рукописи любой житель Исландии легко прочитает без всяких словарей. Язык удалось сохранить благодаря социальной изоляции и бережное отношение к традициям.

Напомним, исландский остров Флатей был назван лучшим в мире по версии онлайн-путеводителя Big 7 Travel.

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