Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отказ от алкоголя, танцы и книжный рекорд: ТОП-7 правил счастья исландцев

Родина Санта-Клауса и викингов считается одной из самых счастливых стран на планете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Пейзаж в Исландии
Пейзаж в Исландии
Фото: Depositphotos

Исландия стала самой безопасной страной мира в 2019 году по версии журнала Global Finance. Кроме этого, родина Санта-Клауса и викингов считается одной из самых счастливых на планете. Природа, люди, законы – там все живет в гармонии. В чем же секрет, попыталось выяснить издание SM News.

Читайте также:
Путешествие в Исландию: известная телеведущая поделилась впечатлениями и фото

  • Здесь почти не курят и не пьют. Местные ученые нашли связь между процессами в мозге и алкоголем. Благодаря этому был составлен список вещей, которые вызывают такие же эмоции, как и сигареты с выпивкой. И местным жителям просто предложили ходить на танцы, рисовать или петь вместо вредных привычек, причем совершенно бесплатно.

Смотрите видео: что украинские звезды думают о счастье

  • Нет частной медицины. На острове просто нет необходимости в платных клиниках. Государство пристально следит за здоровьем граждан и активно развивает медицину. Поэтому здесь высокие показатели жизни и современная система здравоохранения.
  • Почти бесплатное образование. Здесь платят только за высшее образование, причем вполне адекватную сумму. В Исландии самый высокий уровень грамотности в мире.
  • Бесплатное отопление. Связано это с уникальными термальными источниками, которые обеспечивают дома теплом на 90%.
  • Одна из самых демократичных стран. Гражданские права здесь почти так же важны, как и забота о природе. Любая дискриминация запрещена.
  • У полиции нет оружия. В Исландии практически не происходит ничего противозаконного. Поэтому и нет необходимости оснащать правоохранительные органы пистолетами.
  • Рекорд по производству книг. Одна из причин этого – сохраненный с 12 века язык предков. Многие рукописи любой житель Исландии легко прочитает без всяких словарей. Язык удалось сохранить благодаря социальной изоляции и бережное отношение к традициям.

Напомним, исландский остров Флатей был назван лучшим в мире по версии онлайн-путеводителя Big 7 Travel.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Остров с шестью жителями признан лучшим в мире Огромная волна едва не накрыла туристов в Исландии Названы самые опасные и безопасные страны мира Названы самые чистые и самые грязные города Европы
видео Исландия путешествия
Реклама

Новости партнеров

Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка

Популярные статьи

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряFun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы