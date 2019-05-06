Открылся самый дорогой курорт в мире: что в нем необычного

Стоимость проживания на одной из вилл на острове достигает 100 тысяч долларов в сутки

Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island

В мае на Филиппинах открыли – это курорт, который занимает целый остров в Палаванском архипелаге, и считается самый дорогим в мире. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете – 11,6 тысячи долларов. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы, сообщает издание Daily Mail.

Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island Курорт Banwa Private Island Фото: Banwa Private Island 1/5

Гости Banwa Private Island могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой. Также на острове разнообразная фауна: встречаются табонские большеноги и морские черепахи.

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Курорт состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки. В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

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