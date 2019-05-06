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Открылся самый дорогой курорт в мире: что в нем необычного

Стоимость проживания на одной из вилл на острове достигает 100 тысяч долларов в сутки

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:45
Курорт Banwa Private Island
Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island

В мае на Филиппинах открыли – это курорт, который занимает целый остров в Палаванском архипелаге, и считается самый дорогим в мире. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете – 11,6 тысячи долларов. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы, сообщает издание Daily Mail.

Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island
Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island
Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island
Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island
Курорт Banwa Private Island
Фото: Banwa Private Island
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Гости Banwa Private Island могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой. Также на острове разнообразная фауна: встречаются табонские большеноги и морские черепахи.

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Курорт состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки. В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

Напомним, удивительная Анталия: что посмотреть и как сэкономить на отдыхе. Кроме этого, "Сегодня" писали, что популярный среди украинцев курорт изменит цены на отдых.

Смотрите видео о том, куда поехать летом на отдых:

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Источник: Сегодня
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