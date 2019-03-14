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Открыт бюджетный авиамаршрут из Киева в Польшу

Вылеты из аэропорта "Борисполь" будут совершатся четыре раза в неделю

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:40
Ryanair анонсировал новый рейс из Украины в Польшу
Ryanair анонсировал новый рейс из Украины в Польшу
Фото: Pixabay

Ирландский лоукостер Ryanair в зимнем сезоне 2019-2020 годов запускает маршрут Катовице – Киев. Рейсы будут выполняться с 30 октября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылеты из Катовице будут в семь часов утра, вылеты из аэропорта "Борисполь" – в 11:15, пишет Rynek lotniczy.

Кроме Киева, назначены новые рейсы из Катовице в Болонью, Бриндизи, Корк, Дортмунд, Катанию, Кельн, Манчестер, Милан, Осло и Пафос.

Минимальная цена авиабилета в одну сторону в пределах от 28 до 33 евро с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади.

Стоит отметить, что новый маршрут Ryanair дублирует действующий маршрут Wizz Air Киев – Катовице, который в начале 2009 года стал одним из первых международных направлений Wizz Air из Украины.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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Источник: Сегодня
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