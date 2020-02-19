Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

Власти итальянского города Теора готовы выплачивать 150 евро за аренду

Теора в Италии Фото: CNN

Власти небольшого итальянского города Теора, который находится недалеко от моря, предлагают всем желающим переехать в пустые дома и даже обязуются оплачивать часть аренды. Таким образом они планируют "оживить" населенный пункт.

Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN Теора в Италии Фото: CNN 1/10

"В городе каждый год умирает 20 человек, а рождается всего два ребенка. В Теоре осталось 1500 жителей. Почти вся молодежь уехала после ужасного землетрясения в 1980 году, – рассказывает в интервью изданию CNN Travel мэр города Стефано Фарина. – Мы хотим изменить эту негативную тенденцию. Ведь дети – наше будущее. Призываем тех, у кого есть много детей, смело подавать заявки".

К слову, прожить в Теоре нужно минимум три года. Такие условия привлекут больше осознанных людей, которые смогут обосноваться и остаться надолго, уверен мэр города.

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Городские власти готовы выплачивать 150 евро за аренду в течение двух лет или дать пять тысяч евро единовременно на покупку дома каждому. Сейчас снять жилье в Теоре можно за 200 евро в месяц, а купить – за 30 тыс. евро.

Ранее "Сегодня" писали о подобном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы. Также мы рассказывали о британском бизнесмене Джейми Эбботе, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.

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