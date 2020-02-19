Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото
Власти итальянского города Теора готовы выплачивать 150 евро за аренду
Власти небольшого итальянского города Теора, который находится недалеко от моря, предлагают всем желающим переехать в пустые дома и даже обязуются оплачивать часть аренды. Таким образом они планируют "оживить" населенный пункт.
"В городе каждый год умирает 20 человек, а рождается всего два ребенка. В Теоре осталось 1500 жителей. Почти вся молодежь уехала после ужасного землетрясения в 1980 году, – рассказывает в интервью изданию CNN Travel мэр города Стефано Фарина. – Мы хотим изменить эту негативную тенденцию. Ведь дети – наше будущее. Призываем тех, у кого есть много детей, смело подавать заявки".
К слову, прожить в Теоре нужно минимум три года. Такие условия привлекут больше осознанных людей, которые смогут обосноваться и остаться надолго, уверен мэр города.
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Городские власти готовы выплачивать 150 евро за аренду в течение двух лет или дать пять тысяч евро единовременно на покупку дома каждому. Сейчас снять жилье в Теоре можно за 200 евро в месяц, а купить – за 30 тыс. евро.
Ранее "Сегодня" писали о подобном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы. Также мы рассказывали о британском бизнесмене Джейми Эбботе, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.
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