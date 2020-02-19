Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

Власти итальянского города Теора готовы выплачивать 150 евро за аренду

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:07
Теора в Италии
Теора в Италии
Фото: CNN

Власти небольшого итальянского города Теора, который находится недалеко от моря, предлагают всем желающим переехать в пустые дома и даже обязуются оплачивать часть аренды. Таким образом они планируют "оживить" населенный пункт.

Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
Теора в Италии
Фото: CNN
1/10

"В городе каждый год умирает 20 человек, а рождается всего два ребенка. В Теоре осталось 1500 жителей. Почти вся молодежь уехала после ужасного землетрясения в 1980 году, – рассказывает в интервью изданию CNN Travel мэр города Стефано Фарина. – Мы хотим изменить эту негативную тенденцию. Ведь дети – наше будущее. Призываем тех, у кого есть много детей, смело подавать заявки".

Читайте также:
Дом за один евро: в итальянском городке распродают "ветхое жилье"

К слову, прожить в Теоре нужно минимум три года. Такие условия привлекут больше осознанных людей, которые смогут обосноваться и остаться надолго, уверен мэр города.

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

Читайте также:
Бесплатный дом и тысяча евро помощи: в Италии раздают жилье

Городские власти готовы выплачивать 150 евро за аренду в течение двух лет или дать пять тысяч евро единовременно на покупку дома каждому. Сейчас снять жилье в Теоре можно за 200 евро в месяц, а купить – за 30 тыс. евро.

Ранее "Сегодня" писали о подобном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы. Также мы рассказывали о британском бизнесмене Джейми Эбботе, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Студенты сделали шикарный дом на колесах из старой машины скорой помощи: фото Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом на колесах: фото Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео
туризм фото видео жилье Италия дом
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 15:27Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Вчера, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Техно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

17 февраляFun

Рыболовы нашли загадочное безглазое существо с острыми зубами: фото

17 февраляТехно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов