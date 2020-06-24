Перевозка животных в МАУ: авиакомпания приняла жесткое решение
Заявление авиаперевозчика появилось после несчастного случая с умершими на борту собаками
Авиакомпания МАУ ("Международные авиалинии Украины") наложила эмбарго (запрет – Ред.) на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Это произошло после того, как появилось сообщение о смерти собак на борту авиакомпании во время транспортировки.
"В авиакомпании МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранен руководитель Дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года", – сообщает пресс-служба перевозчика.
В МАУ утверждают, что компания предоставила все необходимые документы украинским полицейским, и уже открыто производство по ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными).
"Правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы повлекли гибель щенков", – комментируют в полиции.
Напомним, изначально о произошедшем сообщила на своей странице в Facebook некая Эбби Лоренцен. По ее словам, приехав в аэропорт Торонто, чтоб забрать своего кота, она обнаружила неподобающие условия перевозки животных – они находились по двое в тесных переносках, которые были сложены друг на друга. В качестве подтверждения своих слов, она прикрепила несколько видео из аэропорта "Борисполь".
О несчастном случае написало и канадское издание National Post, ссылаясь на Канадское агентство по контролю за пищевыми продуктами, которое начало собственное расследование. Сообщается, что большинство из погибших – щенки французских бульдогов. Их перевозили в Канаду для продажи. Вероятно, животные задохнулись на борту.
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Напомним, недавно МАУ изменила правила перевозки домашних питомцев, разрешив путешествовать в салоне самолета животным весом до 10 кг.
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