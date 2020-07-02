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Первые украинские туристы уже отдыхают в Турции

1 июля туроператор Coral Travel возобновил полетную программу и первый чартерный рейс в Турцию сезона 2020 состоялся

Эмоции переполняли туристов: радость от возможности снова путешествовать на любимые курорты, чувство защищенности и безопасности, несмотря ни на что. Счастье от осознания, что вынужденная 4-месячная пауза закончилась.

Турция давно так не встречала гостей! В аэропорту Антальи туристов ждал теплый и радушный прием принимающей стороны ODEON Tours, которая уже получила сертификат безопасного обслуживания.

Теперь отдых будет организован по-другому, начиная от правил в аэропорту и заканчивая пребыванием в отеле. Каждому туристу важно знать, что туристическая отрасль приложила все усилия, чтобы сделать отдых каждого гостя максимально безопасным и комфортным. Приоритетом компании Coral Travel было и остается здоровье и безопасность каждого туриста.

Правила нахождения в аэропорту и самолете, трансфер и страховка – все продумано до мелочей, чтобы обезопасить каждого. Стоит отметить, что Турция первая представила миру концепцию "Безопасного Туризма", в которой продуманы все детали отдыха для туристов, желающих посетить Турцию в период пандемии, учтены различные аспекты от транспортирования до размещения, меры безопасности во время отдыха, состояние здоровья обслуживающего персонала и отдыхающих.

Турция готова к новому сезону по самым высоким стандартам безопасного отдыха: трансферы по новым правилам, дезинфекция автобусов, сертификация гостиниц, получивших разрешение для приема гостей в условиях COVID-19, уменьшенная загрузка транспорта.

Coral Travel подготовил самый полный на рынке пакет страхования, включая лечение от COVID-19 в стране пребывания. Туристам, которые оформили тур раньше, будет предоставлен обновленный полис без доплат. А туристы, которые приобретут дополнительный страховой полис от невыезда, дополнительно будут защищены от финансовых потерь в случае возможного заболевания COVID-19 накануне отпуска.

Coral Travel предлагает сейчас туристам бронирование туров без предварительного взноса и по ценам низкого сезона, а условия отказа от тура также очень привлекательны.

Каждый турист, который планирует свой отдых, может ознакомиться с актуальной информацией о новых условиях отдыха и условиях въезда в страны на сайте Coral Travel https://www.coraltravel.ua/main/uslovia-viezda-v-stranu-covid-2019

Забронировать отдых можно в любом из офисов "Сети турагентств Coral Travel" и "Сеть турагентств Coral Elite Service" в различных регионах Украины по тел. 0800 30 29 29 или в мобильном приложении.

Coral Travel – ваш отдых в надежных руках!

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