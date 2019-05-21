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Первый авиаперелет: о чем стоит помнить и как подготовиться

Давайте разберемся, что нужно учесть перед авиаперелетом, чтобы путешествие было комфортным

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:53
Самый низкий уровень турбулентности – на местах рядом с крыльями
Самый низкий уровень турбулентности – на местах рядом с крыльями
Фото: Depositphotos

Многие из нас очень тяжело переносят авиаперелеты. Перепады давления, головная боль, тошнота – это самые распространенные симптомы, которые возникают у пассажиров на борту самолета. Однако есть и другие причины, которые могут вызвать у вас стресс. 

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Давайте разберемся, что нужно учесть перед авиаперелетом, чтобы путешествие было комфортным и легким. 

  • Место в самолете

Выбирая места на передних рядах самолета, вы окажетесь ближе к выходу. Самый низкий уровень турбулентности – на местах рядом с крыльями. А вот самыми удобными считаются места у иллюминатора: вас не будут будить соседи, чтобы выйти, а стюардесса не заденет тележкой. 

  • Что делать, если закладывает уши

У некоторых пассажиров из-за перепадов давления во время взлета и посадки самолета закладывает уши. Справиться с этим помогут леденцы или жвачка. 

  • Позаботьтесь о своем здоровье

На борту вы редко меняете положение тела, из-за чего застаиваются жидкости в тканях. Избавится от отеков можно достаточно легко: снимите обувь, походите по салону, чтобы размять ноги. Также не скрещивайте ноги, когда сидите, так как это мешает кровотоку. 

  • Сон

Обязательно возьмите с собой наушники или беруши. Также советуем взять с собой маску для сна и подушку-подголовник. 

  • Ручная кладь

Запутанная политика авиакомпаний превращает перелеты с ручной кладью в стресс. Избавиться от переживаний за свой багаж можно, взяв обычный рюкзак. Пассажир с рюкзаком скорее избежит внимания сотрудников авиакомпании, чем с чемоданом. Также с ним удобнее перемещаться и ожидать рейса в аэропорту.

  • Время вылета

Если есть возможность, выбирайте утренние рейсы. По статистике, они задерживаются реже. Да и турбулентность утром ниже.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов: результат опроса.

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