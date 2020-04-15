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Пхукет закрыт: что сейчас происходит на острове

Рассказываем о том, как столица провинции Пхукет в Таиланде переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 19:50

Это новое видео из цикла материалов "Жизнь во время эпидемии". А значит, прямо сейчас вы окажетесь в очередном чудесном месте, несмотря на закрытые границы и запрет полетов. Добро пожаловать в виртуальное путешествие на самый популярный курорт Таиланда — Пхукет! Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте.

Чем живет остров в эти дни, сегодня расскажет блогер Василий. Узнайте, как изменился Пхукет с тех пор, как в мире объявили карантин, как сегодня выглядит самый знаменитый пляж острова Патонг и улица Бангла-роуд, на которой раньше круглосуточно кипела жизнь.

Приятного просмотра!

Пхукет во время карантина – смотреть видео:

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Таиланд эпидемия карантин Пхукет Андрей Буренок tripmydream
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