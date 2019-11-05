Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Период путешествия – с ноября 2019 года по январь 2020-го, об этом сообщают на официальном сайте перевозчика

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:52
Ryanair объявил распродажу авиабилетов по Европе
Ryanair объявил распродажу авиабилетов по Европе
Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair объявил распродажу 100 тысяч акционных билетов со скидкой до 30% на авиаперелеты по Европе. Период путешествия – с ноября 2019 года по январь 2020-го. Предложение действует до 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Как купить дешевые авиабилеты в Европу

Варианты бронирования на сайте Ryanair (период путешествий с ноября 2019 года по январь 2020-го).

  • Варшава – Рим – 9 евро;
  • Вильнюс – Вена – 13 евро;
  • Вильнюс – Берлин – 19 евро;
  • Каунас – Милан – 10 евро;
  • Киев – София – 10 евро;
  • Киев – Нюрнберг – 13 евро.
Скриншот: ryanair.com

Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Осенние предложения лоукостеров: украинцам доступны билеты от 10 евро Знаменитая авиакомпания анонсировала открытие 18 рейсов из Украины в Европу Ryanair в Украине запускает новый рейс из регионального аэропорта От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу
туризм видео путешествия перелеты Ryanair лоукостер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують

Популярные статьи

Вчера, 18:25Техно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Вчера, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Вчера, 11:32Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Вчера, 10:54Events

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Вчера, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

3 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

Новости партнеров

Беременная Катя Осадчая показалась без макияжа
Беременная Катя Осадчая показалась без макияжа
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Життя п'яти знаків Зодіаку зміниться у листопаді 2019
Життя п'яти знаків Зодіаку зміниться у листопаді 2019
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
"Если бы не муж, я бы слетела с катушек": откровения Поляковой
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Пісна випічка з яблуками: рецепт яблучно-апельсинового кексу
Пісна випічка з яблуками: рецепт яблучно-апельсинового кексу