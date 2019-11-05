По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Период путешествия – с ноября 2019 года по январь 2020-го, об этом сообщают на официальном сайте перевозчика

Ryanair объявил распродажу авиабилетов по Европе Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair объявил распродажу 100 тысяч акционных билетов со скидкой до 30% на авиаперелеты по Европе. Период путешествия – с ноября 2019 года по январь 2020-го. Предложение действует до 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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Варианты бронирования на сайте Ryanair (период путешествий с ноября 2019 года по январь 2020-го).

Варшава – Рим – 9 евро;

Вильнюс – Вена – 13 евро;

Вильнюс – Берлин – 19 евро;

Каунас – Милан – 10 евро;

Киев – София – 10 евро;

Киев – Нюрнберг – 13 евро.

Скриншот: ryanair.com

Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

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