По следам Гарри Поттера: в Великобритании курсирует "Хогвартс-экспресс"

Самое известное место, которое можно увидеть на 84-мильном круговом маршруте – Гленфиннан

Паровоз The Jacobite напоминает "Хогвартс-экспресс" Фото: Westcoastrailways

Хотите покататься на "Хогвартс-экспрессе", как Гарри Поттер? У вас есть такая возможность. По будням с мая по сентябрь в Великобритании курсирует паровоз The Jacobite (Форт-Уильяма – Маллайг).

Самое известное место, которое можно увидеть на этом 84-мильном круговом маршруте – Гленфиннан (Glenfinnan Viaduct) – тот самый, на котором Гарри и Рон догнали "Хогвартс-экспресс" на летающем фордике Англия в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната".

Также пассажиры The Jacobite могут полюбоваться самыми высокими горами в Великобритании – Бен-Невис, самой западной железнодорожной станцией – Арисейг, самым глубоким пресноводным озером – Лох-Морар, а также самой короткой рекой в стране – Морар.

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Конечная станция паровоза – Маллай (Mallaig) находится на западном побережье Шотландии. Это самая дальняя точка на карте Великобритании, куда можно добраться на поезде.

Форт Уильям (Fort William), откуда начинается рейс, находится в пяти часах езды от Эдинбурга или четырех – от Глазго.

Расписание The Jacobite на 2019 год

Утренний поезд: отправление из Форт Уильям 10:15, прибытие в Форт Уильям 16:00. С 22 апреля по 25 октября (будни), с 4 мая по 29 сентября (суббота, воскресение).

Дневной поезд: отправление из Форт Уильям 14:30, прибытие в Форт Уильям 20:31. С 13 мая по 13 сентября (будни), с 15 июня по 1 сентября (суббота, воскресение).

Стоимость билетов на The Jacobite на 2019 год

Adult Day Return Взрослый до Маллай и обратно – 37.75 фунтов стерлингов (1 144 грн).

Child Day Return Детский (до 12 лет) до Маллай и обратно – 20.75 фунтов стерлингов (606 грн).

Ранее "Сегодня" сообщали, что Великобритания повышает стоимость виз. Также мы писали, что сейчас обсуждается вопрос введения безвизового режима между Украиной и Кореей.

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