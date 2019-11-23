По следам "матери драконов": туристам покажут мир "Игры престолов"

У каждого есть возможность выиграть счастливый билет, сообщают организаторы круиза

Королевскую гавань из "Игры престолов" снимали в Дубровнике, Хорватия Фото: Depositphotos

Агентство Dalmatian Travel & Events запускает тур "Круиза престолов", в котором туристам предлагают посетить европейские страны, ставшие съемочными площадками для популярного сериала HBO "Игра престолов". Цены на путешествие стартуют от 500 долларов. Место на лайнере обойдется минимум в 5130 долларов за человека, пишет портал для путешественников Travel Pulse.

По словам организаторов, фанатам сериала не придется скучать и на борту лайнера. Они планируют дискуссии и дегустации, экскурсии и подкасты, аукцион фан-арта и парад косплея. Подробности по круизу можно найти на официальном сайте.

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Будет несколько направлений: посещение замка Драконий Камень, круиз по Исландии, Ирландии, Испании, Мальте, Хорватии. Старт назначен на сентябрь 2021 года, и сейчас у всех желающих есть возможность выиграть счастливый билет. Для участия в розыгрыше нужно оставить свой e-mail и подписаться на рассылку вот здесь.

Game of Thrones ("Игра престолов") – американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона вышла 19 мая 2019 года

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