Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

По следам "матери драконов": туристам покажут мир "Игры престолов"

У каждого есть возможность выиграть счастливый билет, сообщают организаторы круиза

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:26
Королевскую гавань из "Игры престолов" снимали в Дубровнике, Хорватия
Королевскую гавань из "Игры престолов" снимали в Дубровнике, Хорватия
Фото: Depositphotos

Агентство Dalmatian Travel & Events запускает тур "Круиза престолов", в котором туристам предлагают посетить европейские страны, ставшие съемочными площадками для популярного сериала HBO "Игра престолов". Цены на путешествие стартуют от 500 долларов. Место на лайнере обойдется минимум в 5130 долларов за человека, пишет портал для путешественников Travel Pulse.

По словам организаторов, фанатам сериала не придется скучать и на борту лайнера. Они планируют дискуссии и дегустации, экскурсии и подкасты, аукцион фан-арта и парад косплея. Подробности по круизу можно найти на официальном сайте.

Смотрите видео: как работают украинцы на круизных лайнерах за границей

Будет несколько направлений: посещение замка Драконий Камень, круиз по Исландии, Ирландии, Испании, Мальте, Хорватии. Старт назначен на сентябрь 2021 года, и сейчас у всех желающих есть возможность выиграть счастливый билет. Для участия в розыгрыше нужно оставить свой e-mail и подписаться на рассылку вот здесь.

Game of Thrones ("Игра престолов") – американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона вышла 19 мая 2019 года

Ранее мы писали, как "мистический" круиз по фьордам закончился бунтом на корабле.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В США круизный лайнер попал в шторм - люди пережили ужас Секс пассажиров лайнера тайно снимали на скрытую камеру В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера Заплатили 160 тыс. гривен: "мистический" круиз по фьордам закончился бунтом на корабле
туризм видео круиз Игра престолов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Шокирующая болезнь Аллы Мазур и «исповедь» Марички Падалко
Шокирующая болезнь Аллы Мазур и «исповедь» Марички Падалко
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими