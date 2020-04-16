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Почему авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам

Сейчас пассажирам доступны дешевые тарифы, потому что цены рассчитывают по "старому принципу"

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:18

Стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не разрешат полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще какое-то время придется соблюдать принципы социального дистанцирования. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Авиабилеты могут подорожать вдвое
Авиабилеты могут подорожать вдвое
Фото: Depositphotos

Эксперты утверждают: чтобы сохранить необходимую дистанцию во время полета, часть кресел в авиалайнерах должны оставаться пустыми. Перевозчики в таком случае смогут продать только половину билетов на рейс. Это может увеличить затраты компаний до 100% (по сравнению с периодом до вспышки коронавируса). Вышеупомянутая мера в конечном итоге ударит по кошельку пассажиров: стоимость авиабилетов может вырасти в два раза.

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Сейчас путешественникам доступны дешевые тарифы на будущие рейсы, но пока цены рассчитываются по "старому принципу" – с учетом всех существующих в самолете мест, которые можно заполнить. После снятия всех ограничений, скорее всего, авиакомпании столкнутся с сумасшедшим спросом, а пассажиры – с ростом цен.

Смотрите видео: как перестать бояться полетов на самолетах

Как отмечают эксперты, максимальных цен стоит ждать в последние месяцы года, поскольку авиакомпании в этот период будут всеми силами стремиться сохранить прибыль по году. Вместе с тем, пока европейские власти призывают отложить бронирование летнего отдыха, несмотря на выгодные предложения по билетам.

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К слову, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, авиаперевозки в начале апреля 2020 года сократились на 80%, пишет издание Mirror. В настоящее время отменено более двух миллионов рейсов. Статистика британского аэропорта Хитроу показывает, что пассажирский спрос снизился более чем на 90%.

Ранее Сегодня.Lifestyle писали, что авиакомпании Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ внесли изменения в полетную программу в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого, мы рассказывали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

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