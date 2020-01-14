Почему нельзя давать свой паспорт сотрудникам отелей в Турции

Местные власти всерьез обеспокоились ростом мошенничества с использованием личной информации

В Турции вводят новый штраф Фото: Depositphotos

В 2020 году турецких отельеров, для которые недавно ввели новый налог, начнут штрафовать за несоблюдение закона о защите персональных данных иностранцев. Местные власти всерьез обеспокоились ростом мошенничества с использованием личной информации прибывающих на отдых граждан и ужесточили требования. Об этом пишет "АТОР".

В Турции с 2016 года действует закон о защите персональных данных, который запрещает отелям делать фото или ксерокопию удостоверения личности своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе, номера банковской карты и мобильного телефона. Штрафы начнут взимать уже в 2020 году.

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Все это, по словам специалистов, приведет к тому, что туристы будут тратить гораздо больше времени при заселении в отель, ожидая пока персонал заполнит необходимые формы учета гостей.

Как считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая, новая схема обработки документов грозит обернуться длительным ожиданием прибывших туристов в холле отеля и около стойки ресепшн.

С турецких отельеров в 2020 году начнут взымать штрафы Фото: Depositphotos

"В отеле, где тысячи людей выселяются и заселяются, процесс регистрации гостей без снятия копий их документов серьезно усложнится. Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов", – пояснил он.

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Туристам теперь придется ждать, когда сотрудник вручную "вобъет" все необходимые данные в программу из паспорта и ваучера, задавая дополнительные вопросы, либо самим от руки заполнять несколько страниц специальных форм, сверяясь с паспортом и выданными им туроператором документами, а затем идти в очередь "сдавать" их на ресепшн.

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что прошлый год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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