Почему пассажирам ни в коем случае нельзя снимать обувь в самолете
Эксперты рассказали, как снизить риск получения травмы и повысить шансы спастись во время ЧП на борту
Эксперты назвали несколько способов, которые помогут снизить риск получения травмы и повысить шансы спастись в случае попадания самолета в аварийную ситуацию. Одно из самых важных правил касается обуви. Об этом пишет Daily Star.
Обувь нельзя снимать во время взлета и посадки, ведь именно на этих стадиях полета происходит половина всех авиакатастроф. Босые пассажиры подвергают себя наибольшей опасности – во время ЧП под ногами может быть разбитое стекло или огонь.
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Внимание стоит обратить и на материал, из которого сделана одежда. Пассажирам лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, таких как вискоза, а также "мешковатых" вещей. "Носите хлопок или шерсть поверх полиэстера или нейлона", – советуют эксперты. Они также рекомендуют вытащить острые предметы из карманов и подсчитать, сколько мест отделяет вас от запасного выхода, чтобы быть готовым к эвакуации в аварийных ситуациях.
Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме этого, мы писали, как побороть аэрофобию.
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