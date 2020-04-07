Подорожают или подешевеют путешествия: что ждет туристов после пандемии коронавируса

Какими будут путешествия, когда люди снова начнут путешествовать, рассказали эксперты

По мере того как по всему миру вводятся все больше и больше ограничений на передвижения, все сложнее представить, какими будут путешествия, когда люди снова начнут путешествовать. В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают, пишет "Эксперт.Online".

"Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты", – говорит эксперт.

Он добавил, что вероятнее всего цены на путешествия значительно вырастут.

Путешествия подорожают после коронавируса, говорят эксперты Фото: Depositphotos

Ранее Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

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