Подорожают или подешевеют путешествия: что ждет туристов после пандемии коронавируса
Какими будут путешествия, когда люди снова начнут путешествовать, рассказали эксперты
По мере того как по всему миру вводятся все больше и больше ограничений на передвижения, все сложнее представить, какими будут путешествия, когда люди снова начнут путешествовать. В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают, пишет "Эксперт.Online".
"Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты", – говорит эксперт.
Он добавил, что вероятнее всего цены на путешествия значительно вырастут.
Ранее Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.
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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.
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