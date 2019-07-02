Погода в Одессе на период ОМКФ 2019: стоит ли брать дождевик

12-20 июля погода в Одессе будет достаточно солнечной, поэтому вы сможете не только посмотреть замечательные фильмы, но и отдохнуть на пляже

Погода в Одессе на 12-20 июля будет достаточно хорошей Фото: Depositphotos

По прогнозам сайта Gismeteo, в июле погода в Одессе будет достаточно солнечной. В начале месяца, правда, пройдут кратковременные дожди, однако уже с 14 июля погода будет хорошей: +27-30 градусов выше нуля по Цельсию, без осадков. Таким образом, если вы планируете поехать на 10-й ОМКФ 2019, который пройдет в городе 12-20 июля, вы сможете не только посмотреть замечательные фильмы, но и отдохнуть на пляже.

Погода в Одессе на июль 2019

Скриншот: gismeteo.ua

Погода в Одессе на 12-20 июля

12 июля – переменная облачность, небольшой дождь, +29 градусов выше нуля днем и +22 ночью.

Погода на 13 июля в Одессе – пасмурно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем и +24 ночью.

– пасмурно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем и +24 ночью. 14 июля – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +21 ночью.

Погода на 15 июля в Одессе – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +21 ночью.

– ясно, +28 градусов выше нуля днем, +21 ночью. 16 июля – малооблачно, +27 градусов выше нуля днем, +21 ночью.

Погода на 17 июля в Одессе – ясно, +30 градусов выше нуля днем, +22 ночью.

– ясно, +30 градусов выше нуля днем, +22 ночью. 18 июля – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +23 ночью.

Погода на 19 июля в Одессе – малооблачно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем, +22 ночью.

– малооблачно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем, +22 ночью. 20 июля – ясно, +27 градусов выше нуля днем, +21 ночью.

Напомним, на Одесском международном кинофестивале 2019 состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Кроме того, на ОМКФ 2019 покажут ретроспективу украинского кино "Голливуд на берегу Черного моря"

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