Погода в Одессе на период ОМКФ 2019: стоит ли брать дождевик
12-20 июля погода в Одессе будет достаточно солнечной, поэтому вы сможете не только посмотреть замечательные фильмы, но и отдохнуть на пляже
По прогнозам сайта Gismeteo, в июле погода в Одессе будет достаточно солнечной. В начале месяца, правда, пройдут кратковременные дожди, однако уже с 14 июля погода будет хорошей: +27-30 градусов выше нуля по Цельсию, без осадков. Таким образом, если вы планируете поехать на 10-й ОМКФ 2019, который пройдет в городе 12-20 июля, вы сможете не только посмотреть замечательные фильмы, но и отдохнуть на пляже.
- 12 июля – переменная облачность, небольшой дождь, +29 градусов выше нуля днем и +22 ночью.
- Погода на 13 июля в Одессе – пасмурно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем и +24 ночью.
- 14 июля – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +21 ночью.
- Погода на 15 июля в Одессе – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +21 ночью.
- 16 июля – малооблачно, +27 градусов выше нуля днем, +21 ночью.
- Погода на 17 июля в Одессе – ясно, +30 градусов выше нуля днем, +22 ночью.
- 18 июля – ясно, +28 градусов выше нуля днем, +23 ночью.
- Погода на 19 июля в Одессе – малооблачно, небольшой дождь, +28 градусов выше нуля днем, +22 ночью.
- 20 июля – ясно, +27 градусов выше нуля днем, +21 ночью.
Напомним, на Одесском международном кинофестивале 2019 состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко. Кроме того, на ОМКФ 2019 покажут ретроспективу украинского кино "Голливуд на берегу Черного моря"
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Источник: Сегодня