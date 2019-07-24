Показали самое красивое озеро в мире

Водоем расположен в регионе Ломбардия, всего в часе езды от итальянского Милана

Озеро Комо в Италии признали самым красивым Фото: Depositphotos

Телеканал CNN признал озеро Комо в Италии самым красивым на планете. Это восхитительное место, привлекающее знаменитостей, политиков и миллионеров со всего мира на протяжении десятилетий, расположено в регионе Ломбардия, всего в часе езды к северу от Милана.

Озеро Комо в Италии Фото: Depositphotos

На побережье Комо расположены виллы с красивыми садами и многовековой историей. Берега озера покрыты живописной растительностью, защищенные Альпами. Также здесь рассыпаны многочисленные городки и селения – Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо и Варенна.

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Озеро Комо покрыто зеленью и впечатляет совей красотой. Здесь с весны и до осени туристы могут заняться такими видами активного отдыха, как катание на лодках и байдарках.

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