Показали самое красивое озеро в мире
Водоем расположен в регионе Ломбардия, всего в часе езды от итальянского Милана
Телеканал CNN признал озеро Комо в Италии самым красивым на планете. Это восхитительное место, привлекающее знаменитостей, политиков и миллионеров со всего мира на протяжении десятилетий, расположено в регионе Ломбардия, всего в часе езды к северу от Милана.
На побережье Комо расположены виллы с красивыми садами и многовековой историей. Берега озера покрыты живописной растительностью, защищенные Альпами. Также здесь рассыпаны многочисленные городки и селения – Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо и Варенна.
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Озеро Комо покрыто зеленью и впечатляет совей красотой. Здесь с весны и до осени туристы могут заняться такими видами активного отдыха, как катание на лодках и байдарках.
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