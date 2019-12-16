Показали самое лучшее здание 2019 года: фото и видео

Ежегодная премия World Architecture Festival огласила победителей

Публичная библиотека в Тилбурге Фото: worldarchitecturefestival.com

Публичная библиотека в Тилбурге (город и община в Нидерландах, провинция Северный Брабант) стала самым красивым зданием 2019 года по версии World Architecture Festival. Эта премия считается крупнейшей профессиональной наградой для архитекторов. Фестиваль проводится каждый год с 2008 года. Жюри отбирает "лучших" в 15 номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте World Architecture Festival.

Проект библиотеки Тилбурга разработали в бюро Civic, Braaksma & Roos и Petra Blaisse. Использовали здание бывшего локомотивного ангара. Пространство успешно переоборудовали в публичный культурный центр с экологичной системой отопления. Вся площадь разделена на зоны, которые нагреваются по отдельности и только в моменты, когда в них есть люди. Кроме классической библиотеки, там организовали лекционные залы, коворкинги и специальные "лаборатории".

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"Архитекторы создали объект, где разные люди могут встречаться для разных целей – в этом смысле здание можно назвать социальным конденсатором. Здесь есть пространства самых разных размеров, что дает возможность как для совместного, так и для личного использования", – отметили члены жюри WAF.

Публичная библиотека в Тилбурге Фото: worldarchitecturefestival.com

Напомним, ранее мы рассказывали о десяти потрясающих зданий мира, которые обещали достроить в 2018 году. Кроме этого, "Сегодня" писали, что лучшей достопримечательностью Европы стала ирландская тюрьма.

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