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Поляков знакомят с достопримечательностями Украины с помощью роликов в автобусах

Сегодня, 16:06

Там можно увидеть остров Хортицу, наскальную крепость Тустань и Олесский замок

Видео о достопримечательностях Украины теперь показывают в автобусах Варшавы. Что можно увидеть на этих роликах и зачем это делают – далее в материале.

Остров Хортица, наскальная крепость Тустань, тоннель любви в Клевани, Олесский замок – обо всех этих достопримечательностях Украины показывают в коротких красивых роликах.


Историко-культурный комплекс Хортица
Историко-культурный комплекс Хортица
Фото: Pixabay

Транслируют эти видео в 170 городских автобусах. А со временем планируют добавлять новые видео. Говорят, что это поможет полякам лучше понять украинцев.

Тем временем произошел курьез в аэропорту: девушка летела в Валенсию, а прилетела в Киев.

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Источники: Сегодня , wikipedia/Zysko Serhii
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