Поляков знакомят с достопримечательностями Украины с помощью роликов в автобусах
Там можно увидеть остров Хортицу, наскальную крепость Тустань и Олесский замок
Видео о достопримечательностях Украины теперь показывают в автобусах Варшавы. Что можно увидеть на этих роликах и зачем это делают – далее в материале.
Остров Хортица, наскальная крепость Тустань, тоннель любви в Клевани, Олесский замок – обо всех этих достопримечательностях Украины показывают в коротких красивых роликах.
Транслируют эти видео в 170 городских автобусах. А со временем планируют добавлять новые видео. Говорят, что это поможет полякам лучше понять украинцев.
Тем временем произошел курьез в аэропорту: девушка летела в Валенсию, а прилетела в Киев.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное