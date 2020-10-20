Поляков знакомят с достопримечательностями Украины с помощью роликов в автобусах

Там можно увидеть остров Хортицу, наскальную крепость Тустань и Олесский замок

Видео о достопримечательностях Украины теперь показывают в автобусах Варшавы. Что можно увидеть на этих роликах и зачем это делают – далее в материале.

Остров Хортица, наскальная крепость Тустань, тоннель любви в Клевани, Олесский замок – обо всех этих достопримечательностях Украины показывают в коротких красивых роликах.



Историко-культурный комплекс Хортица Фото: Pixabay

Транслируют эти видео в 170 городских автобусах. А со временем планируют добавлять новые видео. Говорят, что это поможет полякам лучше понять украинцев.

Тем временем произошел курьез в аэропорту: девушка летела в Валенсию, а прилетела в Киев.

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