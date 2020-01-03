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Популярная в Украине авиакомпания признана одной из самых безопасных

Рейтинг составил портал AirlineRatings

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:28
Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире Фото: Jp Valery / Unsplash
Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире
Фото: Jp Valery / Unsplash

Эксперты портала AirlineRatings назвали самую безопасную авиакомпанию в мире. Им стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройке лидеров – новозеландская авиакомпания Air New Zealand и тайваньская EVA Air. В ТОП-10 также вошли Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz Air. Последняя является одной из самых популярных в Украине.

Авторы рейтинга учитывали такие критерии, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов.

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Qantas – это старейшая постоянно действующая авиакомпания в мире – ей 99 лет, утверждают эксперты. В AirlineRatings отметили, что за это время компания накопила уникальный опыт в области эксплуатации воздушных судов и безопасности перевозок.

В исследовании сообщается, что Qantas является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире.Кроме этого, "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг.

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Источник: Сегодня
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