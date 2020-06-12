Популярное направление: почему все любят Коблево и как туда добраться

Рассказываем, что посмотреть на известном курорте Черноморского побережья

Коблево – это село в Николаевской области, которое каждое лето привлекает огромное количество туристов со всех уголков Украины и не только. Здесь же располагается и знаменитый курорт "Коблево" с его пансионатами и базами отдыха, дельфинарием, аквапарками и прочей инфраструктурой.

Коблево со всех сторон окружено виноградниками, а рядом расположен винный завод. Сегодня.Lifestyle рассказывает, что посмотреть летом в Коблево, и почему, собственно, туда нужно поехать.

Недавно мы также писали об оздоровительных курортах Украины: почему стоит поехать в Трускавец, Моршин или Сходницу.

Коблево Фото: Depositphotos

Как доехать в Коблево

Проще всего добраться в Коблево из Одессы. Расстояние между этими двумя точками составляет 45 км. Ежедневно с автовокзала Одессы "Привоз" курсируют автобусы, однако из-за карантинных ограничений их расписание может меняться. Информацию заранее следует уточнять у перевозчиков.

На авто поездка из Одессы в Коблево составит чуть менее 1,5 часа. Заодно можно посетить лучшие места, где вкусно поесть в Одессе.

Отели и базы отдыха в Коблево

Планируя отдых в Коблево 2020 первым делом следует решить вопрос ночлега. Для туристов здесь работает большое количество отелей и баз отдыха, предлагающие свои услуги по разным ценам. Популярностью у приезжих пользуются пансионаты с размещением для большой семьи или маленьких компаний.

Цены на проживание в курортных отелях Коблево в начале сезона стартуют от 250-300 гривен с человека в сутки. В конце июня минимальная стоимость возрастает до 500-600 гривен. Желающим пожить в собственном коттедже со всеми удобствами придется выложить от 4000 гривен. Часто в цену включены питание и парковка.

Как будет выглядеть украинский туризм после карантина – смотрите видео:

Погода в Коблево

Климат в Коблево степной, мягкий и умеренно-континентальный. Максимально жарким месяцем считается июль. Средняя температура в это время действительно может держаться на уровне +23 градусов. Из-за изменений климата за последние 4 года температура воздуха в Коблево в среднем снизилась на 4 градуса летом.

Коблево Фото: Depositphotos

Что посмотреть в Коблево

На территории Черноморского побережья находится знаменитый Тилигульский лиман. Это такая себе оздоровительная зона с лечебными грязями. Тилигульский лиман может похвастаться уникальной природой, которая прежде всего образовалась именно благодаря мягкому климату этого места.

Аквапарк в Коблево планируют открыть 13 июня. Это бесспорно одно из самых популярных мест на территории курорта. Здесь найдется масса водных развлечений как для детей, так и для взрослых.

После открытия аквапарка Коблево с 13 до 15 июня его можно будет посетить с 50% скидкой. Три дня взрослый билет будет стоить 300 гривен, детский – 200 грн, пишет местный портал Николаевские новости.

Пляж в Коблево Фото: Depositphotos

Еще одна популярная локация дельфинарий в Коблево "Немо". Здесь также можно провести время с семьей, посмотреть на дильфинов, морских котиков, и даже подкрепиться.

Пляж Коблево расположен вдоль прибрежной зоны, песчаный, с шезлонгами и навесами для удобства отдыхающих. Рядом расположены кафе, магазины и прочее.

Экскурсия на винзавод "Коблево" пользуется спросом у многих туристов. Это возможность увидеть полный процесс производства натурального вина, продегустировать его и даже приобрести бутылочку на память.

Ранее мы рассказывали куда можно поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться