Посетить Японию, Аргентину и Мексику онлайн: Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий

Путешествия – это сеансы один на один с гидом в условиях реального времени

Amazon теперь предлагает виртуальные путешествия, включая пешеходные экскурсии и кулинарные курсы. Новое приложение называется Amazon Explore и дает "домашним" путешественникам возможность почувствовать себя так, как будто они снова открывают мир. Об этом сообщают Lonely Planet.

Путешествия включают 40 минут поиска внутренней гармонии в виртуальном туре по храму Нандзэн-дзи в Киото (Япония), 45-минутную виртуальную дегустацию вин в Аргентине и 40-минутную сессию по приготовлению рыбных тако в Мексике.

Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий Фото: Reuters

Путешествия – это сеансы один на один с гидом в условиях реального времени. Во время тура также можно купить уникальные товары, представленные в местных магазинах и на рынках, и отправить их прямо к вам домой.

Зрители могут делать снимки экрана, чтобы насладиться фотографиями из путешествий.

Amazon заявляет, что будет добавлять больше направлений для виртуальных поездок. Они в настоящее время проводятся туроператорами, хотя независимые гиды также могут подать заявку, чтобы провести экскурсию.

Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий Фото: Pixabay

Виртуальные туры проводятся с использованием одностороннего видео, но с двусторонним аудио, то есть участники могут задавать вопросы своим гидам, но экскурсоводы не будут их видеть. У пользователей должен быть ноутбук или настольный компьютер (с мобильного устройства доступа пока нет), современный интернет-браузер, микрофон и высокоскоростной интернет.

В настоящее время бронирования путешествий доступны только в США, но позже они откроются и для жителей других стран. Платформа Amazon Explore похожа на Airbnb Experiences и работает по тому же принципу.

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