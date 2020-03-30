Посмотреть онлайн: 10 самых лучших виртуальных экскурсий в разных музеях мира

Вы сможете увидеть знаковые заведения: музеи и художественные галереи

Давно мечтали побывать в лучших художественных галереях и музеях мира, но приходится сидеть на карантине? Не беда! "Сегодня" подготовили для вас подборку очень интересных и познавательных виртуальных экскурсий. Вы сможете увидеть самые знаковые заведения в разных уголках нашей планеты, не выходя из дома.

Побывать в разных музеях мира можно и онлайн Фото: Sheng Li / Unsplash

Лувр

Лувр – один из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи.

Музей Ван Гога

Художественный музей в Амстердаме, который хранит самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков Винсента Ван Гога, а также работы его современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сера, Поля Синьяка, Клода Моне, Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо. Кроме того, в музее создали онлайн-проект Exhibition On Screen. 30 марта посетители смогут увидеть онлайн фильм об известном художнике.

Рейксмюсеум

Рейксмюсеум – художественный музей в Амстердаме (Нидерланды). Входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира Там можно увидеть шедевры Вермеера и Рембрандта.

Акрополь

Акрополь состоит из четырех древних строений на вершине плоской скалы, которая возвышается 150 м над уровнем моря. Он был сооружен между 447 и 432 гг. до н. э. Большая часть исторических находок из храма экспонируется сегодня в музее Акрополя. Самую известную туристическую достопримечательность, расположенную в Греции, можно посетить виртуально на официальном сайте.

Национальный музей в Кракове

Национальный музей Кракова – самый старый музей Польши, который был основан во второй половине XIX века. Гордостью Национального музея в Кракове является полотно Леонардо да Винчи "Дама с горностаем".

Эрмитаж

Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из самых больших художественных и культурно-исторических музеев в мире. Главный музейный комплекс включает в себя шесть связанных между собой зданий.

Берлинская картинная галерея

Здесь хранится большая коллекция картин XIII-XVIII веков. В коллекции есть шедевры мировой живописи кисти таких мастеров, как: Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Караваджо, Босх и других.

Национальный музей естествознания в Вашингтоне

Коллекция музея насчитывает более 500 млн экземпляров растений, животных, полезных ископаемых, минералов, камней, метеоритов и культурных артефактов, созданных человеком. Идем на виртуальную экскурсию.

Музеи Ватикана

Это комплекс католических музеев в Риме. Вместе с папскими апартаментами, дворцом, библиотеками, часовнями, галереями и башнями их насчитывается 32. Виртуальную экскурсию можно посмотреть здесь.

Сикстинская капелла

Во Флоренции (Италия) в известной галерее Уффици в Google Arts & Culture собрана большая коллекция шедевров европейского изобразительного искусства. Кроме этого, онлайн можно посетить Сикстинскую капеллу и рассмотреть шедевры Боттичелли и Микеланджело.

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