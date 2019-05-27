Появились бюджетные авиабилеты из Одессы в Барселону

Цены на билеты стартуют от 2447 гривен в одну сторону, пишет пресс-служба одесского аэропорта

SkyUp запустила прямые рейсы из Одессы в Барселону Фото: Depositphotos

Украинская авиакомпания SkyUp, которая ранее заявила о новых рейсах из Харькова, с 25 мая 2019 года начала летать по маршруту Одесса – Барселона (Испания). Об этом сообщается на Facebook-странице одесского аэропорта.



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Как сообщает пресс-служба, рейсы Одесса – Барселона будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Период путешествий продлится с 25 мая по 26 октября. Время в полете займет 3 часа 40 минут. Цены на билеты стартуют от 2447 гривен в одну сторону.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что SkyUp запустит новые регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в мае и июне. Перевозки будут осуществляться в четыре страны, анонсировали в авиакомпании. Кроме этого, мы разбирались в том, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

Напомним, в конце февраля 2019 года пресс-служба SkyUp сообщила, что авиакомпания меняет базовый аэропорт с "Киева" ("Жуляны") на "Борисполь" – с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в расконсервированном терминале F аэропорта "Борисполь".

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