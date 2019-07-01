Появились бюджетные авиабилеты в Грузию, Испанию и Францию

Дешевые билеты продаются по тарифу Basic, сообщает авиаперевозчик SkyUp

SkyUp продает дешевые авиабилеты на зимний период Фото: Depositphotos

На зимний период с 3 ноября 2019 до 26 марта 2020 года авиакомпания SkyUp объявила распродажу билетов по сниженным ценам в ряд европейских курортных городов: Грузию (Батуми, Тбилиси), Францию (Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона). Билеты по минимальным ценам продаются по тарифу Basic. Он позволяет провозить с собой одно место ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг. Об этом сообщается на официальной странице SkyUp в Facebook.

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Дешевые авиабилеты в Грузию, Италию, Испанию и Францию

Киев – Батуми (Грузия)

Рейсы с 31 октября 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1320 грн.

Киев – Тбилиси (Грузия)

Рейсы с 27 октября 2019 года ежедневно. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1506 грн.

Киев – Неаполь (Италия)

Рейсы с 27 октября 2019 года вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1506 грн.

Киев – Аликанте (Испания)

Рейсы с 27 октября 2019 года по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1453 грн.

Киев – Барселона (Испания)

Рейсы с 27 октября 2019 года по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1320 грн.

Киев – Ницца (Франция)

Рейсы с 27 октября 2019 года по средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1558 грн.

Киев – Попрад (Словакия)

Рейсы с 26 декабря 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1003 грн.

Киев – Ереван (Армения)

Рейсы с 27 октября 2019 года по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1506 грн.

Киев – Ларнака (Кипр)

Рейсы с 27 октября 2019 года по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в один конец без багажа – от 1400 грн.

В зависимости от даты бронирования цены на сайте SkyUp могут меняться.

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