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Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

Сегодня, 16:10

Какие меры безопасности принимают на самом популярном курорте Египта

Шарм-эль-Шейх – самый популярный среди украинцев курорт Египта. Это новый город, построенный 30 лет назад посреди Синайской пустыни, и настоящий оазис из современных отелей и апартаментов. Как изменились правила туризма во время карантина и насколько безопасен отдых на этом курорте – рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

По новым карантинным правилам, во время заселения чемодан гости оставляют на улице для дезинфекции. В это время отдыхающим измеряют температуру, причем дважды: сначала бесконтактным термометром, а затем инфракрасной камерой. Новая составляющая all inclusive в условиях пандемии – открытый доступ к антисептикам, маскам и перчаткам.

По египетским правилам карантина, ни один отель не может быть заполнен больше чем наполовину. Кроме того, на рецепции каждый может найти специальные сертификаты, свидетельствующие о том, что отель получил разрешение работать во время пандемии. Столы, кресла и диваны регулярно дезинфицируют.

"В номер никто не заходит в течение 12 часов после выселения туристов. А заселение новых гостей происходит только через два дня", – рассказала сотрудница отеля Наталья Дорунда.

Пляж в Шарм-эль-Шейхе, Египет
Пляж в Шарм-эль-Шейхе, Египет
Фото: Depositphotos

Такие правила дезинфекции распространяются на все египетские отели. А вот для любителей уединиться есть даже виллы с собственным официантом. Кстати, если во время отдыха турист заболеет коронавирусом, его отселят почти в такую ​​же виллу, выделят отдельную стиральную машину и собственного официанта.

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Еще один пункт карантина – шведский стол. Хотя его никто не отменял, но все блюда отныне за стеклом, а подают их лично повара. Порции не ограничены.

"Мы, туристы, привыкли, если это all inclusive, то надо класть себе огромные порции. А сейчас все так, как должно быть, – мы не переедаем, к тому же очень удобно, когда тебя обслуживают", – комментирует туристка из Украины Яна Осипова.

Весь персонал в масках и перчатках. А на столе одноразовая посуда и упакованные приборы. Поэтому египетский all inclusive даже в условиях пандемии остается достаточно комфортным и безопасным. Египетским туристам предлагают просто расслабиться и наслаждаться отдыхом.

Ранее мы рассказывали, безопасно ли ехать в Турцию в условиях пандемии.

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