Какие правила следует соблюдать на отдыхе, чтобы не заразиться коронавирусом
Как уберечь себя и родных после возвращения из путешествия
Некоторые туристические страны уже открыли свои границы для украинцев. Но, отправляясь на отдых, не стоит забывать о том, что коронавирус до сих пор распространяется по миру.
Какие правила следует соблюдать на отдыхе и как уберечь себя и родных после возвращения из путешествия – рассказала инфекционист Евгения Менжулина в программе "Ранок з Україною".
После возвращения из стран "красной" зоны нужно проходить 14-дневную самоизоляцию в Украине. Вместо этого можно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Важно сделать тест в лаборатории, аккредитованной Центром общественного здоровья. Полный список аккредитованных лабораторий можно посмотреть на сайте ЦОЗ. Однако врачи советуют все же посидеть дома, даже если у вас негативный результат теста.
"Чтобы сохранить спокойствие даже в своих семьях, не заразить своих родных и близких, следует обязательно пройти и обследование, и период самоизоляции, когда могут появиться клинические проявления заболевания", – говорит инфекционист Евгения Менжулина.
На самом же отдыхе забывать о карантине не стоит. Если записались на экскурсию, которая будет в помещении, наденьте маску. А вот на улице можно не носить – конечно, если не будет большого скопления людей.
"Вне помещения – на пляжах, в парках и на других открытых территориях – уже безопасно, при соблюдении дистанции. Потому что есть поток воздуха, нет застоя аэрозоля, который каждый выделяет с дыханием или при разговоре", – объясняет инфекционист.
Если отдых удался, и вы возвращаетесь домой, пренебрегать правилами безопасности на последнем этапе не стоит. Каким бы транспортным средством вы не путешествовали, сохраняйте масочный режим повсюду.
"Масочный режим при любом переезде, как и при посещении любого общественного места, нужно соблюдать достаточно строго. При необходимости можно также использовать перчатки", – рассказала врач.
И главное – если вы путешествуете не только за рубежом, но и внутри страны, не забывайте о средствах личной безопасности во время пандемии.
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