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Какие правила следует соблюдать на отдыхе, чтобы не заразиться коронавирусом

Сегодня, 17:32

Как уберечь себя и родных после возвращения из путешествия

Некоторые туристические страны уже открыли свои границы для украинцев. Но, отправляясь на отдых, не стоит забывать о том, что коронавирус до сих пор распространяется по миру.

Какие правила следует соблюдать на отдыхе и как уберечь себя и родных после возвращения из путешествия – рассказала инфекционист Евгения Менжулина в программе "Ранок з Україною".

Правила безопасного отдыха за границей
Правила безопасного отдыха за границей
Фото: unsplash.com

После возвращения из стран "красной" зоны нужно проходить 14-дневную самоизоляцию в Украине. Вместо этого можно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Важно сделать тест в лаборатории, аккредитованной Центром общественного здоровья. Полный список аккредитованных лабораторий можно посмотреть на сайте ЦОЗ. Однако врачи советуют все же посидеть дома, даже если у вас негативный результат теста.

"Чтобы сохранить спокойствие даже в своих семьях, не заразить своих родных и близких, следует обязательно пройти и обследование, и период самоизоляции, когда могут появиться клинические проявления заболевания", – говорит инфекционист Евгения Менжулина.

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На самом же отдыхе забывать о карантине не стоит. Если записались на экскурсию, которая будет в помещении, наденьте маску. А вот на улице можно не носить – конечно, если не будет большого скопления людей.

"Вне помещения – на пляжах, в парках и на других открытых территориях – уже безопасно, при соблюдении дистанции. Потому что есть поток воздуха, нет застоя аэрозоля, который каждый выделяет с дыханием или при разговоре", – объясняет инфекционист.

Правила безопасного отдыха за границей
Правила безопасного отдыха за границей
Фото: unsplash.com

Если отдых удался, и вы возвращаетесь домой, пренебрегать правилами безопасности на последнем этапе не стоит. Каким бы транспортным средством вы не путешествовали, сохраняйте масочный режим повсюду.

"Масочный режим при любом переезде, как и при посещении любого общественного места, нужно соблюдать достаточно строго. При необходимости можно также использовать перчатки", – рассказала врач.

И главное – если вы путешествуете не только за рубежом, но и внутри страны, не забывайте о средствах личной безопасности во время пандемии.

Также читайте Эмираты открыли границы для туристов: на каких условиях украинцы могут въехать в страну.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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