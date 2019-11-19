Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов

В стране утвердили ставку нового туристического налога

Новый налог в Турции все-таки будет Фото: sulox32 / Pixabay

В Турции вступил в силу туристический налог на проживание. Постояльцам отелей и других объектов проживания придется доплатить от 2% от стоимости размещения. Эту сумму будут уплачивать все туристы, проживающие в гостиницах, санаториях, гостевых домах, апартаментах независимо от возраста, пишет АТОР.

Туристический сбор идет вразрез с международной практикой, утверждают местные отельеры. Дело в том, что в Турции под налогообложение попало не только размещение, но и все другие услуги в отеле, в том числе еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн и SPA. В Европе же налог взимают исключительно с цены номера. Еще одна странность заключается в том, что все собранные средства будут поступать в государственный бюджет, а не в муниципалитеты, как это происходит в европейских странах.

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Кроме того, в сезоне 2020 года новый налог придется платить самим отельерам, так как прайс давно сформированы и изменить их в одностороннем порядке невозможно. Представители гостиничного бизнеса обратились к министерству туризма и культуры страны с просьбой отсрочить введение "налога на проживание" до 2021 года.

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