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Президент Турции Эрдоган вручил премию принимающей компании Coral Travel

Премия HIB Service Export Awards вручалась турецким компаниям сектора услуг

Компания ODEON Tours, которая является принимающей компанией туроператора Coral Travel (http://www.coraltravel.ua/) в Турции, признана победителем в номинации "Услуги туристических компаний", став лидером по итогам года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду Айхану Бекташу, главе OTI Holding, в состав которого входят ODEON Tours и Coral Travel (http://www.coraltravel.ua/).

OTI Holding также занял третье место в номинации "Финансы, страхование и другие финансовые услуги".

Премия HIB Service Export Awards вручалась турецким компаниям сектора услуг – одного из самых важных для турецкой экономики – в 17 различных номинациях. Компании оценивались по выручке от экспорта услуг и количеству рабочих мест, которые они создали в экономике за год. Торжественная церемония награждения состоялась 21 декабря в Конгресс-центре Стамбула.

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