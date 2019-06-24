Прибывшим в Грузию туристам подарят вино

Акцию организовывает Национальная администрация туризма

Туристам в Батуми будут раздавать вино Фото: Depositphotos

В аэропортах больших грузинских городов Тбилиси, Батуми и Кутаиси прибывшим туристам раздадут 300 тысяч бутылок сухого вина сортового состава Саперави. Презент будет в специальной упаковке для транспортировки. Эту акцию организовывает Национальная администрация туризма Грузии, пишет Грузия online.

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Как сообщается, власти страны уже объявили тендер на закупку вина. В нем смогут принять участие только те компании, которые работали на рынке на протяжении последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина.

Поставки должны быть завершены не позднее 25 декабря 2019 года. Это уже шестая аналогичная акция в Грузии. В последний раз ее проводили в декабре 2016 года.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Европейская комиссия (ЕК) утвердила четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии. Кроме того, мы писали о пожаре на складе во Франции: сгорели миллионы бутылок вина.

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