Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прибывшим в Грузию туристам подарят вино

Акцию организовывает Национальная администрация туризма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Туристам в Батуми будут раздавать вино
Туристам в Батуми будут раздавать вино
Фото: Depositphotos

В аэропортах больших грузинских городов Тбилиси, Батуми и Кутаиси прибывшим туристам раздадут 300 тысяч бутылок сухого вина сортового состава Саперави. Презент будет в специальной упаковке для транспортировки. Эту акцию организовывает Национальная администрация туризма Грузии, пишет Грузия online.

Смотрите видео: в Киеве прошел необычный винный забег


Как сообщается, власти страны уже объявили тендер на закупку вина. В нем смогут принять участие только те компании, которые работали на рынке на протяжении последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина.

Читайте также
Клиент ресторана из-за ошибки официанта выпил вино за 5,8 тыс. долларов

Поставки должны быть завершены не позднее 25 декабря 2019 года. Это уже шестая аналогичная акция в Грузии. В последний раз ее проводили в декабре 2016 года.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Европейская комиссия (ЕК) утвердила четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии. Кроме того, мы писали о пожаре на складе во Франции: сгорели миллионы бутылок вина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украине готовятся повысить минимальные цены на алкоголь Российских чиновников решили оставить без импортного вина Как правильно мариновать шашлык в вине Клиент ресторана из-за ошибки официанта выпил вино за 5,8 тыс. долларов
туризм видео Грузия путешествия вино
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Пиріг з черешнею: два простих рецепти (фото)
Пиріг з черешнею: два простих рецепти (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь