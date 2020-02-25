Придется доплачивать: бюджетная авиакомпания меняет нормы ручной клади

Авиакомпания вводит новые правила провоза ручной клади с 3 марта 2020 года

Авиакомпания-лоукостер Eurowings вводит новые правила провоза ручной клади с 3 марта. Тарифы Basic будут включать только одну сумку. Ее вес не должен превышать восьми килограмм, а габариты – 55х40х23 сантиметров. К слову, ранее перевозчик разрешал проносить на борт еще один предмет ручной клади – небольшую сумку для ноутбука размером до 40х30х10 сантиметров. Об этом сообщает издание Avianews.

Eurowings ограничит провоз ручной клади Фото: Eurowings

В авиакомпании отмечают, что нововведения не коснутся дальнемагисральных рейсов, а также пассажиров на среднемагистральных рейсах, купивших билеты по тарифам Smart или BIZclass. Кроме того, путешественники, купившие билеты по тарифу Basic до введения новых правил, смогут бесплатно пронести на борт самолета два предмета ручной клади.

После введения новых правил перевозка второй небольшой вещи по тарифам Basic будет возможна только после оплаты сбора.

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Также Eurowings намерена ввести плату за регистрацию в аэропорту для пассажиров, покупающих самые дешевые билеты. Размер нового сбора не оглашается.

Eurowings – немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе. Является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. До октября 2014 года выполняла внутренние региональные и некоторые европейские рейсы под брендом Lufthansa Regional, после чего начала работать от имени Germanwings.

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