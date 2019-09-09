Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

ТОП-7 самых красивых мест Украины

Недавно мы писали об "украинском мертвом море" – уникальном розовом озере на Херсонщине, обладающем целебными свойствами и удивительным цветом воды. Но на самом деле в Украине подобных уникальных мест много!

Все тайны незабываемых и дешевых путешествий – смотрите видео:

У нас, в Украине, есть и свой Стоунхендж ("Каменное село" в Житомирской области), и своя Венеция (поселок Вилково, Одесская область), и свой Версаль (усадьба Самчик в Хмельницкой области) и даже пустыня! Эти места обязательно стоит посетить путешественникам. Вашему вниманию самые интересные из них.

Олешковские пески: украинская пустыня

Олешковские пески

Что это: Это единственная в Украине пустыня и крупнейший песчаный массив Европы. А еще здесь находится пресное подземное озеро и даже есть оазис посреди пустыни. На данный момент эта территория является Национальным природным парком.

Где находится: в 30 км от Херсона, Цюрупинкий район

Урицкие скалы. Тустань

Урицкие скалы, Тустань Фото: Depositphotos

Что это: Это памятник природы и археологии, не имеющий аналогов в Европе. Скалы из останков массивных песчаников палеоцена, являющие собой не только чудо природы, но и археологический памятник – это остатки древней крепости Тустань времен Киевской Руси (XI – XIII в). Здесь жили славянские племена. Примечательно, что на скалах сохранились петроглифы (наскальные рисунки), преимущественно солярные знаки. И потом, это потрясающе красиво!

Где находится: во Львовской области, вблизи села Урич (Сколивский район)

Тоннель любви

Тоннель любви Фото: Depositphotos

Что это: Это самое романтичное место Волыни – ботанический феномен. Это сплетенные между собой заросли деревьев и кустов в арочной форме вдоль рельс железной дороги. До сих пор функционирующих, кстати – тут ездят товарные поезда в поселок Клевань.

Где находится: Между поселками Клевань и Оржив Ровенской области

Вулкан Старуня

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Что это: Единственный в Украине действующий вулкан и единственный в мире действующий грязевой вулкан, а также уникальный геологический памятник, хотя возник, по сути, случайно. В Закарпатском селе около 100 лет назад начали разрабатывать нефтяные месторождения.Ввпоследствии грунтовые воды, насыщенные кислородом, проникают глубоко в землю и окисляясь вызывают прилив энергии, питающей вулкан.

Где находится: в селе Старуня, Ивано-Франковская обл.

Украинские Мальдивы

Остров Джарылгач Фото: Depositphotos

Что это: Остров Джарлыгач, единственный в Украине необитаемый остров – мечта Робинзона. Тут чистейшие пляжи и лазурная вода, чем остров действительно напоминает один из Мальдивских. Тут водится много рыбы, креветки, мидии. Пятизвездочных отелей здесь нет, но можно ночевать "дикарями" в палатках.

Где находится: недалеко от Скадовска, в часе езды от материка

Каньон дьявола или Гранд-каньон по-украински

Что это: Актовский каньон глубиной 50 метров и площадью около 250 га – нагромождение гранитно-базальтовых скал, покрытых зеленью. Единственный в Европе, чьи геолого-ландшафтные показатели во многом совпадают с северо-американскими. Входит в список чудес природы Украины. Говорят, это место захоронения скифских царей и мистическая долина.

Где находится: в Николаевской области, является частью парка "Гранитно-степное Побужье"

Оптимистическая пещера

Оптимистическая пещера в Тернопольской области

Что это: природный шедевр, карстовая пещера, в которой более 240 км подземных ходов. Пещера занесена в книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире гипсовая пещера. Когда ее обнаружили впервые, думали, она протяженностью не более нескольких километров. Многие ученые были настроены скептически, но энтузиасты из львовского спелеоклуба "Циклоп", которые ее исследовали, оказались оптимистами, что и дало название пещере. К слову, исследования этой пещеры продолжаются до сих пор.

Где находится: в Тернопольской области недалеко от села Королевка

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти причинах, почему стоит поехать в Бердянск.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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