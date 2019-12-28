Продлевает жизнь на 31%: ученые открыли удивительную пользу походов в музеи

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели любопытное исследование

Поход в музеи и галереи продлевает жизнь, утверждают ученые Фото: Depositphotos

Редкие посещения музеев, художественных галерей, выставок, театров, концертов или оперы 1-2 раза в год снижают риск ранней смерти на 14%, а регулярные – на 31%. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании (University College London), их исследование опубликовано в научном журнале British Medical Journal.

Исследователи опросили больше 6,5 тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше, выясняя, как часто те посещают выставки, музеи и культурные мероприятия. Ученые также принимали во внимание социально-экономическое положение опрошенных. Затем участников осмотрели медики и оценили риски преждевременной смерти для каждого.

Смотрите видео: забавный Музей кота показали на видео

Более низкая вероятность ранней смерти связана не только с любовью к искусству, но и с более высоким доходом и социальным положением тех, кто чаще ходит в музеи, признали ученые. И все же связь между активным интересом к искусству и долголетием существует, уверены они.

Научные работники не в первый раз пытаются определить связь искусства и здоровья людей. Ранее уже проводились исследования в Великобритании и Дании, которые показали, что произведения искусства в больницах способствуют скорейшему выздоровлению пациентов.

Напомним, три популярных нидерландских музея один день в месяц будут бесплатными. Речь идет о Музее Ван Гога, Рейксмюсеуме и Национальном морском музее.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.