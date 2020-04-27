Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Турецкие отели откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание

Турецкие власти, не смотря на пандемию коронавируса, ждут туристов этим летом. Однако они уже заявили, что наполовину сократят количество шезлонгов на пляжах, а также откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание. Об этом пишет портал Hurriyet.

"Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний туристический трафик начнется в конце мая", – отметил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.

В Турции решили отказаться от системы all inclusive Фото: Unsplash

По словам министра, власть создала детальный перечень правил для работы отелей и других туристических мест. В частности, планируется регулярная дезинфекция транспортных средств, а весь персонал в области туризма должен пройти соответствующую медицинскую подготовку.

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"Мы готовимся к 15 мая. Количество шезлонгов будет ограниченным. Цены могут подняться. Составляются новые планы", – рассказал Исмаил Аккая, глава города Ула.

Также отмечается, что аэропорты, гостиницы, рестораны и музеи будут переоборудованы до всех требований социального дистанцирования. В туристических городах Турции развернут специальные больницы и доставят туда аппараты ИВЛ.

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Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрик заявил, что 2019 год выдался довольно хорошим для турецкого туризма: есть рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Однако желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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