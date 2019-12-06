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Прощай, Ryanair: лоукостер закрывает рейсы из Украины

Авиаперевозчик сократил летнее расписание из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:54
Ryanair закрывает рейсы из Киева в Стокгольм и Нюрнберга Фото: Bruno Figueiredo / Unsplash
Ryanair закрывает рейсы из Киева в Стокгольм и Нюрнберга
Фото: Bruno Figueiredo / Unsplash

Ryanair отменяет рейсы из Киева в Стокгольм (Швеция) и Нюрнберг (Германия) с марта 2020 года, сообщает пресс-служба перевозчика. Согласно расписанию на сайте, последний рейс по маршрутам выполнят 27 марта 2020 года.

Авиакомпания отметила, что рейсы в аэропорт "Скавста" (Стокгольм) и в Нюрнберг прекратят летать из-за нехватки самолетов и задержки поставок Boeing 737 MAX.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

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В Ryanair решили пересмотреть планы на расширение флота и получат 10 самолетов вместо 20. Также в Ryanair снизили прогнозы на 2021 финансовый год: планируют перевезти 156 млн пассажиров вместо 157 млн.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и аэропортами, чтобы минимизировать сокращение провозных емкостей и количества рабочих мест", – заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, в Ryanair началась распродажа самых дешевых авиабилетов.

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Источник: Сегодня
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