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Пустые улицы и очереди в магазины: как выживает Рим на карантине

Рассказываем о том, как столица Италии переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 14:44

Жизнь многих стран по всему миру в борьбе с опасным вирусом COVID-19, который забрал уже сотни тысяч человеческих жизней, изменилась кардинально. Мировое сообщество призывает не выходить по возможности из дома, дабы избежать миллионных потерь. Однако рекомендуется придерживаться всех рекомендаций ВООЗ, не паниковать и продолжать жить дальше.

Вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком мы запускаем цикл материалов "Жизнь во время эпидемии", где герои выпусков будут знакомить с жизнью городов сейчас, в моменте.

Город Рим
Город Рим
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Сегодня мы отправляемся знакомиться с другим Римом:

  • как выглядит столица Италии сейчас?
  • как поменялась жизнь в городе Риме?
  • как продолжают жить и развлекаться итальянцы?

Героем этого выпуска стала Катя – гид по Риму.

Приятного просмотра!

Рим во время карантина – смотреть видео:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Италия эпидемия карантин Рим Андрей Буренок tripmydream
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