Пустые улицы и очереди в магазины: как выживает Рим на карантине
Рассказываем о том, как столица Италии переживает карантин
Жизнь многих стран по всему миру в борьбе с опасным вирусом COVID-19, который забрал уже сотни тысяч человеческих жизней, изменилась кардинально. Мировое сообщество призывает не выходить по возможности из дома, дабы избежать миллионных потерь. Однако рекомендуется придерживаться всех рекомендаций ВООЗ, не паниковать и продолжать жить дальше.
Вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком мы запускаем цикл материалов "Жизнь во время эпидемии", где герои выпусков будут знакомить с жизнью городов сейчас, в моменте.
Сегодня мы отправляемся знакомиться с другим Римом:
- как выглядит столица Италии сейчас?
- как поменялась жизнь в городе Риме?
- как продолжают жить и развлекаться итальянцы?
Героем этого выпуска стала Катя – гид по Риму.
Приятного просмотра!
Рим во время карантина – смотреть видео:
Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
#StayHome
Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное