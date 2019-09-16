Путешествие в Исландию: известная телеведущая поделилась впечатлениями и фото
Ольга Грицак показала впечатляющие фотографии с отдыха в Исландии
Вместо возможности понежиться на палящем солнце, ведущая информационных выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Ольга Грицик предпочла проведение долгожданного отпуска в прохладной островной Исландии.
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"Мы в дороге почти 12 часов и намотали около 400 км. Посмотрели и вулкан, и океан, и котиков. Гид Никита упорно везет нас дальше, потому что это невозможно не увидеть. В реке – талая вода с ледников. Просто отсюда она течет в краны окружающих городков, ее очищают только от механического мусора. Кстати, воду здесь вообще можно пить – хоть из реки, хоть из крана. Очень удобно", – делится впечатлениями Ольга Грицик.
Ведущая показала фотографии вулканического озера – Керид, глубина которого достигает 55 метров, а ширина – 177 метров.
Также она успела посетить Национальный парк Тингвеллир, легендарное место, где снимались "Игры престолов".
"Несколько веков назад так выглядел местный парламент. Викинги на своих лошадях съезжались сюда – на перекресток всех дорог, чтобы поговорить про жизнь и дела. Ну и да, здесь проходит тектонический разлом между Северной Америкой и Европой", – рассказывает ведущая.
Ранее "Сегодня" писала, куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира. Кроме этого, мы рассказывали о поездке в Полтаву: куда пойти, что попробовать и где остановиться.
Напомним, что уже в сентябре на телеканале НЛО TV премьера тревел-шоу "Средиземноморский check-in".
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